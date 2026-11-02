Điều tra 'chuyện mờ ám' của Trần Thị Bảo Trân SN 2003

​Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tịnh Biên bắt quả tang đối tượng Chau SươnL, sinh năm 2006, (trú tại Tổ 4, ấp Bà Đen, xã An Cư), đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực khóm Xuân Hiệp, phường Tịnh Biên.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 0,2856 gram ma tuý loại Methamphetamine. ​

Hình ảnh của các đối tượng và cùng tang vật. Ảnh: CA.

Tiếp đến, ngày 27/10, cũng tại khu vực khóm Xuân Hiệp, Công an phường Tịnh Biên bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Lê Anh Hào, sinh năm 2004 và Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 2000, cùng cư trú tại khóm Xuân Hiệp, phường Tịnh Biên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 0,3228 gram ma tuý loại Methamphetamine.

Vụ thứ ba, vào ngày 29/10, Công an phường Tịnh Biên tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Chau Chươl, sinh năm 2003, thường trú khóm Tây Hưng, phường Thới Sơn và Trần Thị Bảo Trân, sinh năm 2003, thường trú khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên.

Hai đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 3,9532 gam Methamphetamine.

Hiện, Công an phường Tịnh Biên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.