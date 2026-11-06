Điều tra chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Indonesia

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Các loại mã HS sản phẩm bao gồm 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, và 7220.90.90.

Quyết định điều tra được ban hành căn cứ theo kết quả thẩm định đối với hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá được nộp đầy đủ và hợp lệ bởi các doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước, bao gồm 2 công ty: Công ty TNHH Posco VST và Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Kim Loại Tân Việt.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 86/2025/NĐ-CP, sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi chọn mẫu cho các bên liên quan: các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra chống bán phá giá vào Việt Nam mà Cơ quan điều tra biết; đại diện tại Việt Nam của nước, vùng lãnh thổ sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra chống bán phá giá.

Nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài không trả lời bản câu hỏi chọn mẫu đúng thời hạn quy định được coi là bên liên quan không hợp tác.

Trường hợp có nhiều nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài thuộc cùng một nước hoặc vùng lãnh thổ hoặc có số lượng lớn chủng loại hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ Công Thương có thể giới hạn phạm vi điều tra bằng phương pháp chọn mẫu điều tra.

Sau khi gửi bản câu hỏi chọn mẫu, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá các nội dung cáo buộc: hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp xuất khẩu của các nước bị điều tra; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời để ngăn chặn hành vi bán phá giá tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Bộ cũng sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc.

Đồng thời, Bộ cũng tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân đăng ký bên liên quan theo mẫu đơn đăng ký và gửi tới Cơ quan điều tra thông qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ phòng vệ thương mại trực tuyến trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định ban hành kèm theo thông báo này có hiệu lực.

Đơn đăng ký bên liên quan có thể được gửi tới Cơ quan điều tra theo một trong hai phương thức sau: bưu điện hoặc thư điện tử.

Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 5/1/2027.

Trước đó, ngày 4/8/2026, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc).

Bên yêu cầu là đại diện ngành sản xuất trong nước bao 2 công ty: Công ty TNHH Posco VST; Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Kim Loại Tân Việt.

Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm định và có các công văn yêu cầu bổ sung, làm rõ một số thông tin, nội dung về phạm vi sản phẩm, căn cứ xác định hành vi bán phá giá cũng như dấu hiệu gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.