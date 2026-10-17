Điều tra cá chết trắng hồ gần cụm công nghiệp có 4 công ty đấu nối xả thải trái phép

Ngày 17/10, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý hạ tầng, bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (bìa trái), tại buổi kiểm tra.

Tại đây, ông Nguyễn Kim Tùng - Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An cho biết, qua rà soát đơn vị phát hiện 4 doanh nghiệp tự ý đục, đấu nối đường ống xả thải vào cống thoát nước mưa. Các vị trí đấu nối nằm khuất bên trong hệ thống cống, gây khó khăn cho việc phát hiện, kiểm tra. Ban Quản lý đã yêu cầu khắc phục, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hiện hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp chưa vận hành chính thức do thủ tục cấp phép chưa hoàn tất. Trong khi đó, mới có khoảng 10 doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải nội bộ.

Hệ thống thoát nước tại Cụm công nghiệp Tân An.

Ông Đào Mỹ yêu cầu Ban Quản lý rà soát toàn bộ doanh nghiệp, đánh giá việc thực hiện hồ sơ môi trường, hiện trạng thu gom và xử lý nước thải; xác định rõ cơ sở nào có hệ thống xử lý nội bộ và hoạt động có đúng quy định hay không.

Nước kênh có độ kiềm cao bất thường

Liên quan tình trạng cá chết tại hồ Ea Trum (gần Cụm công nghiệp Tân An, thuộc xã Quảng Phú), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ giao lực lượng công an phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương điều tra, làm rõ.

Việc xác minh, xử lý hành vi đấu nối, xả thải trái phép phải được phân định với quá trình xác định nguyên nhân cá chết. Mối liên hệ giữa nguồn nước xả thải và hiện tượng này cần được đánh giá khách quan, trên cơ sở khoa học.

Cá tại khu vực hồ Ea Trum chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Cụm công nghiệp Tân An có 76 doanh nghiệp hoạt động. Hệ thống thoát nước mưa tại đây tiếp nhận nhiều nguồn nước, gồm nước mưa, nước thải sau xử lý của một số cơ sở được phép đấu nối và nước từ khu vực bên ngoài.

Kết quả khảo sát cho thấy, ngay cả khi không có mưa, tuyến kênh sau điểm xả của cụm công nghiệp vẫn có nước chảy về hồ Ea Trum. Dòng nước có màu trắng đục, mùi nhẹ và cặn trắng. Mẫu nước tại kênh ghi nhận pH 10,97, thể hiện tính kiềm cao bất thường; các thông số phản ánh ô nhiễm hữu cơ cũng ở mức cao. Nước hồ Ea Trum có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, vi sinh và hàm lượng oxy hòa tan thấp.

Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước tiếp nhận nhiều nguồn khác nhau, kết quả hiện có chưa đủ cơ sở kết luận nước từ cụm công nghiệp là nguyên nhân trực tiếp gây cá chết hoặc quy trách nhiệm cho một cơ sở cụ thể. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn thải, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ông Đào Mỹ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tập trung giải quyết thủ tục thẩm định, cấp phép hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tuần tới. Ban Quản lý phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện đưa công trình vào hoạt động và tổ chức đấu nối đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh này cũng yêu cầu sửa chữa đường nội bộ hư hỏng, thu gom rác, vệ sinh khu vực chung; rà soát tình hình sử dụng đất, việc doanh nghiệp tự khoan giếng khai thác nước ngầm và xây dựng khung giá dịch vụ hạ tầng, môi trường. Ông Đào Mỹ cho biết sẽ trở lại kiểm tra việc khắc phục ngay trong tuần sau.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026, hồ thủy lợi Ea Trum (thuộc buôn Sút M’grư, xã Quảng Phú) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ và bốc mùi hôi thối. Chính quyền đã tổ chức thu gom, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguồn xả thải. Vụ việc khiến người dân lo lắng về chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.