Điều tra bổ sung vụ kế toán PNJ tham ô hơn 20 tỉ đồng

Lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, 3 bị cáo trong vụ án đều là nhân viên Cửa hàng Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, gồm: Nguyễn Thị Thu (SN 1991, kế toán), bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Hữu Hồng (SN 1992, cửa hàng trưởng) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (SN 1998, thủ quỹ), cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp”, theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra vụ án này, ngày 25/11/2023, Nguyễn Thị Thu từng bị TAND huyện Đông Anh, TP Hà Nội (nay là TAND khu vực 7 - Hà Nội) tuyên phạt 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 44 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/6 đến ngày 8/12/2024, Nguyễn Thị Thu làm kế toán tại Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên. Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đánh bạc trực tuyến, Thu đã lợi dụng vị trí công tác, sự tin tưởng của các nhân viên cửa hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng của Công ty PNJ.

Cụ thể, Thu nhờ các tư vấn viên bán hàng nhận tiền thanh toán của khách hàng chuyển vào tài khoản của các tư vấn viên, thay vì chuyển vào tài khoản của Công ty PNJ hoặc nộp vào quỹ cửa hàng theo quy định. Sau đó, các tư vấn viên chuyển số tiền này đến tài khoản ngân hàng của Thu.

Để che giấu hành vi chiếm đoạt, sau khi nhận được tiền, Thu đăng nhập vào hệ thống phần mềm kế toán của Công ty PNJ, thực hiện điều chỉnh dữ liệu, thể hiện Công ty AEON vẫn còn nợ Công ty PNJ số tiền tương ứng với khoản tiền mà Thu đã chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng 6 tháng, Nguyễn Thị Thu đã chiếm đoạt của Công ty PNJ tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Quá trình điều tra cũng xác định, việc Thu liên tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng trong thời gian dài có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, giám sát và kiểm soát hoạt động bán hàng, thanh toán tại cửa hàng.

Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Hồng, với vai trò cửa hàng trưởng, đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công. Thay vì trực tiếp quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động của các tư vấn viên, thủ quỹ và kế toán, Hồng lại giao công việc này cho Nguyễn Thị Thu.

Bị cáo Hồng cũng không kiểm soát chặt chẽ quy trình bán hàng, thanh toán; không thực hiện việc kiểm tra, đối soát các giao dịch bán hàng hằng ngày và hình thức thanh toán của khách hàng.

Những thiếu sót này dẫn đến việc nhiều hóa đơn bán hàng đã được xuất nhưng tiền thanh toán không được chuyển về tài khoản Công ty PNJ hoặc nộp vào quỹ cửa hàng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 20 tỉ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Hữu Hồng đã nộp lại số tiền thưởng hoa hồng 20 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Nhi, cáo trạng xác định, trong thời gian từ ngày 4/10 đến ngày 8/12/2024, với nhiệm vụ thủ quỹ, Nhi đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu tiền từ khách hàng.

Thay vào đó, Nhi tin tưởng vào việc kê khai trên hóa đơn bán hàng của các tư vấn viên và kế toán mà không kiểm tra, đối chiếu với số tiền thực tế đã thu. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều hóa đơn bán hàng đã được xuất nhưng tiền không được nộp vào quỹ cửa hàng hoặc chuyển về tài khoản Công ty PNJ.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, hành vi thiếu trách nhiệm của Nguyễn Thị Ngọc Nhi gây thiệt hại cho Công ty PNJ gần 9 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Nhi đã nộp lại số tiền thưởng hoa hồng hơn 6 triệu đồng.

Yêu cầu điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND TP Hà Nội để điều tra bổ sung.

Theo đó, Tòa án yêu cầu thu thập thêm tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ số tiền chênh lệch liên quan đến những người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ án, được thể hiện tại “Bảng thống kê chi tiết số tiền bị chiếm đoạt theo từng cá nhân” do đại diện Công ty PNJ cung cấp.

Đồng thời, Tòa án nhận thấy cần tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tư vấn viên bán hàng tại Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên. Đây là những người đã thực hiện không đúng quy định về quy trình bán hàng của Công ty PNJ, liên quan đến việc tiền thanh toán của khách hàng không được chuyển về tài khoản doanh nghiệp hoặc nộp vào quỹ cửa hàng, tạo điều kiện để Nguyễn Thị Thu chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, TAND TP Hà Nội cũng yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý, đôn đốc hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên.

Đặc biệt, Tòa án yêu cầu làm rõ việc trong suốt khoảng 6 tháng, Công ty PNJ bị chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỉ đồng nhưng những người có trách nhiệm quản lý, giám sát không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo Tòa án, những nội dung trên không thể làm rõ, bổ sung ngay tại phiên tòa nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, để tới đây có căn cứ xem xét, đánh giá đầy đủ hành vi và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật.