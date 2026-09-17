Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, phát hiện ngày 18/8 trên địa bàn thành phố Hà Nội và vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương trên cả nước.

Quá trình điều tra xác định, khoảng năm 2021, 4 đối tượng gồm Dương Nguyên Hùng (SN 1975, nơi thường trú: Số 1, hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội); Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982, nơi thường trú: Số 144 Sơn Tây, phường Ba Đình, TP Hà Nội); Đinh Bạt Hùng (SN 1982, nơi thường trú: Tổ 16, Cụm 2, phường Tây Hồ, TP Hà Nội); Trần Tú Anh (SN 1990, nơi thường trú: Số nhà 66, đường Hoàng Văn Thái, tổ 9, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã có hành vi bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Các đối tượng trong vụ án.

Sau đó, 4 đối tượng này cùng 2 đối tượng là Phạm Tuấn và Mai Thế Tùng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội), địa chỉ: Số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.