Điều tra 3 hộ kinh doanh mủ cao su trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với 3 đối tượng liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, về tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, ngày 8-10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (viết tắt: CSKT)- Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa làm rõ 3 trường hợp có hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng.

Theo kết quả xác minh của Phòng CSKT, trong số 3 trường hợp được làm rõ, Nguyễn Ngọc Sơn (1982, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) có thời gian hoạt động thu mua mủ cao su từ năm 2020 đến tháng 2-2026. Trong quá trình hoạt động, Sơn thu mua mủ cao su của các hộ dân, sau đó bán lại cho doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh này phát sinh doanh thu hơn 21,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu thực tế không được kê khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định. Qua xác minh, số tiền thuế Sơn bị xác định trốn là hơn 316 triệu đồng.

Trường hợp thứ hai là Hồ Minh Phương (1976, trú xã Phước Trà, Đà Nẵng). Từ năm 2021 đến tháng 5-2026, Phương hoạt động thu mua mủ cao su từ các hộ dân rồi bán lại cho các doanh nghiệp. Tổng doanh thu phát sinh trong thời gian này được xác định hơn 27,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phương không kê khai đầy đủ doanh thu với cơ quan chức năng, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 406 triệu đồng.

Còn Ngô Văn A (1960, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) hoạt động thu mua, bán lại mủ cao su diễn ra từ năm 2020 đến năm 2025. Qua xác minh, người này thu mua mủ cao su của các hộ dân để bán lại, phát sinh doanh thu hơn 43,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu và nghĩa vụ thuế không được thực hiện đầy đủ theo quy định. Số tiền trốn thuế được xác định hơn 652 triệu đồng.

Đáng chú ý, cả 3 trường hợp nói trên đều từng đăng ký hộ kinh doanh thu mua mủ cao su, tuy nhiên trong quá trình hoạt động, doanh thu thực tế không được kê khai đầy đủ hoặc không thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định. Tổng doanh thu hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su của 3 trường hợp trên hơn 92,7 tỷ đồng và tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 1,37 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Theo cơ quan Công an, đây cũng là vấn đề cần được các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý, nhất là những trường hợp hoạt động theo hình thức thu mua, trung gian mua bán hàng hóa. Thực tế, nhiều hộ kinh doanh có thể trực tiếp mua hàng từ người dân, sau đó bán lại cho doanh nghiệp. Trong quá trình này, mọi khoản doanh thu phát sinh đều cần được theo dõi, kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Việc đã đăng ký hộ kinh doanh không đồng nghĩa với việc có thể tự xác định hoặc kê khai doanh thu thấp hơn thực tế.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thuế. Theo đó, người kinh doanh phải kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu; lập, quản lý và lưu giữ sổ sách, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh; đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng và đủ theo quy định.

Đặc biệt, đối với các hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động thu mua, trung gian mua bán hàng hóa, cơ quan Công an đề nghị chủ động rà soát lại toàn bộ doanh thu thực tế, hồ sơ kê khai và nghĩa vụ thuế trong quá trình hoạt động. Trường hợp phát hiện còn sai sót hoặc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, các cá nhân, hộ kinh doanh cần chủ động liên hệ cơ quan Thuế để được hướng dẫn, khắc phục và thực hiện đúng quy định.