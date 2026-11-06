Điều tối kỵ của NSND Việt Anh

Đáng chú ý, bài viết sau đó đã bị xóa khỏi trang cá nhân của nam nghệ sĩ.

Cụ thể, trong bài đăng, NSND Việt Anh viết: “Theo tôi, nếu diễn mà thuộc đủ lời, tập từng cử chỉ, đi đến đâu nói câu gì...?! Vài ba suất diễn... bạn sẽ lập thành và thành thợ diễn. (Đây là điều tối kỵ với tôi)..., nói vậy thôi, đừng bắt chước tôi... nếu bạn không thích”.

Bài đăng của NSND Việt Anh trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Dù nội dung không quá dài, dòng trạng thái vẫn nhanh chóng gây chú ý bởi cách nam nghệ sĩ bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn về nghề diễn. Qua chia sẻ, có thể thấy NSND Việt Anh đề cao sự tự nhiên, cảm xúc và khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ trên sân khấu, thay vì chỉ chăm chăm ghi nhớ lời thoại, động tác hay thực hiện mọi thứ theo một khuôn mẫu có sẵn.

Đặc biệt, câu nói “vài ba suất diễn... bạn sẽ lập thành và thành thợ diễn” thể hiện quan điểm riêng của ông về việc lặp lại máy móc những gì đã được chuẩn bị. Với nam nghệ sĩ, diễn xuất không đơn thuần là đọc đúng lời thoại hay thực hiện chính xác từng cử chỉ, mà còn cần sự cảm nhận, tư duy và khả năng sống cùng nhân vật trong từng khoảnh khắc biểu diễn.

Tuy nhiên, bài viết ngay sau đó đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của NSND Việt Anh. Việc nam nghệ sĩ xóa trạng thái khiến nội dung chia sẻ càng nhận được sự quan tâm. Hiện chưa rõ lý do ông gỡ bài đăng. Nam nghệ sĩ cũng chưa đưa ra thêm giải thích về động thái này.

NSND Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958. Ông là gương mặt gạo cội của sân khấu phía Nam, có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn qua hàng trăm vai diễn trên sân khấu kịch, truyền hình lẫn điện ảnh.

Trong sự nghiệp sân khấu, nam nghệ sĩ từng tham gia nhiều tác phẩm đáng chú ý như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Đặc biệt, vai diễn ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang từng mang về cho ông giải Mai Vàng năm 1995 ở hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói. Năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và đến năm 2019 chính thức được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Trên màn ảnh nhỏ, NSND Việt Anh được đông đảo khán giả yêu mến qua các bộ phim như Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi, Gia đình là số 1. Những năm gần đây, ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh được chú ý như Bố già, Mai và Bộ tứ báo thủ.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn miệt mài với công việc diễn xuất. Theo chia sẻ với báo chí hồi tháng 10/2026, ông đang tập luyện cho vở kịch lịch sử Hùng khí triều Trần, dự kiến công diễn tại TP.HCM vào cuối năm. Nam nghệ sĩ đảm nhận vai thái sư Trần Thủ Độ, dù nhân vật chỉ xuất hiện trong hai phân cảnh nhưng đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, NSND Việt Anh còn dành sự quan tâm cho việc truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn các diễn viên trẻ. Với nhiều năm gắn bó cùng sân khấu, ông được xem là một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nghệ thuật biểu diễn phía Nam.