Điều tiết nước hồ Định Bình để chủ động ứng phó với mưa lớn từ 6 giờ ngày 13-11

Tùy diễn biến mưa và lượng nước đổ về hồ, lưu lượng điều tiết có thể tăng lên tối đa khoảng 350 m³/s.

Theo công ty, việc điều tiết nhằm duy trì mực nước hồ ở cao trình 91,93 m (mực nước dâng bình thường), đồng thời chủ động tích nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong năm 2027 trước nguy cơ thiếu nước do ảnh hưởng của El Niño.

Từ 6 giờ ngày 13-11, hồ Định Bình bắt đầu điều tiết nước về hạ lưu để chủ động ứng phó với mưa lớn. Ảnh: Trọng Lợi

Cập nhật lúc 17 giờ ngày 12-11, mực nước hồ Định Bình đạt 88,60 m, tương ứng dung tích 185,5 triệu m³, bằng khoảng 82% dung tích thiết kế. Lưu lượng nước về hồ là 713 m³/s, trong khi lưu lượng điều tiết về hạ lưu ở mức 30 m³/s. Lượng mưa ghi nhận tại hồ là 54 mm.

Trong ngày và dự báo đêm 12-11, khu vực có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm, khiến lượng nước đổ về hồ tăng cao. Lúc 14 giờ cùng ngày, mực nước hồ ở cao trình 87,93 m, dung tích 177,57 triệu m³, lưu lượng nước về hồ 860 m³/s. Dự kiến đến 16 giờ ngày 13-11, hồ sẽ đạt mực nước dâng bình thường 91,93 m.

Trong quá trình điều tiết, công ty sẽ theo dõi mực nước sông tại các trạm Bình Nghi và Thanh Hòa để kịp thời thông báo đến chính quyền địa phương, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vùng hạ du.

Công ty đề nghị UBND các xã, phường: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam và An Nhơn Bắc thông báo rộng rãi đến người dân về thời gian, lưu lượng điều tiết nước; đặc biệt lưu ý những người đang hoạt động, đi lại trên sông chủ động phòng tránh, không đến khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.