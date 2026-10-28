Điều tiết nhân lực, ổn định trường lớp sau sáp nhập ở Thanh Hóa

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Ổn định tổ chức, giữ nhịp dạy học

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường học đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý, sử dụng đội ngũ tại Thanh Hóa. Bên cạnh kiện toàn tổ chức, ngành Giáo dục phải tính toán phương án bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp với quy mô trường lớp, đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế.

Tại khu vực thành phố Thanh Hóa trước đây, những thay đổi về tổ chức hành chính đặt ra yêu cầu rà soát, phân công nhiệm vụ và duy trì nền nếp hoạt động tại các cơ sở giáo dục. Việc bố trí đội ngũ không chỉ căn cứ vào số lượng nhân sự hiện có mà còn phải tính đến cơ cấu môn học, năng lực chuyên môn và quy mô học sinh.

Bà Lê Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiệu Dương (phường Hàm Rồng), cho biết, sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Thiệu Dương và Trường Tiểu học Đông Cương, nhà trường có 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 2.122 học sinh với 53 lớp. Với quy mô này, để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo định mức 1,5 giáo viên/lớp, nhà trường hiện còn thiếu 7,5 giáo viên so với định mức của Bộ GD&ĐT.

Trước thực tế đó, Ban Giám hiệu đã rà soát nhiệm vụ của từng bộ phận, phân công giáo viên theo chuyên môn, đồng thời thống nhất kế hoạch giáo dục và hoạt động của các tổ chuyên môn nhằm duy trì ổn định hoạt động dạy học.

Học sinh Trường Tiểu học Thiệu Dương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

“Nhà trường đã rà soát, phân công nhiệm vụ theo chuyên môn và yêu cầu thực tế, bảo đảm hoạt động dạy học diễn ra ổn định. Những bất cập trong quá trình tổ chức và bố trí nhân lực sẽ được tổng hợp để kịp thời đề xuất phương án xử lý phù hợp”, bà Tâm cho biết.

Theo phương án sắp xếp đội ngũ của ngành Giáo dục Thanh Hóa, toàn ngành có 1.662 cán bộ quản lý dôi dư. Trong đó, 1.542 người được bố trí thực hiện nhiệm vụ giảng dạy hoặc làm tổ trưởng chuyên môn; 120 người thuộc diện nghỉ hưu theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ hoặc chuyển công tác khác theo nhu cầu.

Đối với 474 nhân viên hành chính dôi dư, phương án đặt ra là bố trí vào các vị trí việc làm phù hợp hoặc chuyển công tác theo nhu cầu và quy định hiện hành.

Cùng với đó, đội ngũ giáo viên được rà soát, sắp xếp tại các cơ sở giáo dục trên cơ sở quy mô trường lớp, nhu cầu sử dụng, vị trí việc làm và chuyên môn được đào tạo, bảo đảm duy trì hoạt động dạy học sau sắp xếp.

Việc bố trí cán bộ quản lý sang giảng dạy hoặc đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên môn có thể góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần căn cứ vào năng lực, chuyên môn được đào tạo và nhu cầu của từng trường, tránh điều chuyển cơ học, đồng thời bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để đội ngũ sớm ổn định công việc.

Gỡ khó nhân lực từ vùng biên giới

Nếu tại khu vực đô thị, yêu cầu đặt ra là bố trí đội ngũ phù hợp với quy mô trường lớp, thì ở vùng biên giới, bài toán nhân lực còn gắn với điều kiện địa lý, khả năng tuyển dụng và đặc thù tổ chức dạy học.

Tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh, việc bảo đảm đội ngũ đáp ứng yêu cầu giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục là một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình sắp xếp, bố trí nhân lực.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh vui Hội đêm trăng Rằm.

Ông Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Việc bố trí đội ngũ giáo viên cần phù hợp với quy mô học sinh, số lớp và cơ cấu môn học, bảo đảm duy trì hoạt động dạy học ổn định. Đối với trường phổ thông nội trú, giáo viên còn tham gia quản lý, hướng dẫn học sinh trong sinh hoạt và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, vì vậy việc sắp xếp nhân lực cần tính đến đặc thù của nhà trường”.

Từ thực tế tại cơ sở, việc điều tiết nhân lực cần được tính toán theo từng địa bàn, thay vì chỉ căn cứ vào tổng số cán bộ, giáo viên toàn ngành. Với những địa phương khó tuyển dụng, cơ quan quản lý cần rà soát nhu cầu cụ thể, xác định môn học còn thiếu và ưu tiên nguồn lực phù hợp. Đối với trường nội trú, phương án bố trí đội ngũ cũng cần tính đến yêu cầu quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, tính đến hết năm học 2025-2026, toàn tỉnh còn thiếu 17.455 biên chế so với định mức của Bộ GD&ĐT, trong đó thiếu 8.285 nhà giáo và 9.170 nhân viên. Tình trạng thiếu nhân lực diễn ra ở các cấp học, với những bất cập về cơ cấu môn học và sự phân bố đội ngũ giữa các địa bàn.

Ở cấp tiểu học, nhu cầu giáo viên tập trung ở các môn Tin học, Tiếng Anh; cấp THCS có các môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Nghệ thuật và Công nghệ. Tại một số địa bàn miền núi, biên giới và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, công tác tuyển dụng, bố trí giáo viên còn gặp nhiều trở ngại.

Để bổ sung nguồn lực, năm 2026, Thanh Hóa triển khai tuyển dụng 1.632 chỉ tiêu giáo viên. Ngành Giáo dục cũng chuẩn bị phương án tuyển thêm 1.000 chỉ tiêu biên chế dự kiến giao trong năm 2026, đồng thời tiếp tục thực hiện 3.840 chỉ tiêu hợp đồng lao động làm giáo viên trong năm học 2026-2027.

Học sinh Trường Tiểu học Thiệu Dương (phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) trong lễ chào cờ.

Bên cạnh tuyển dụng, Sở GD&ĐT đang trình UBND tỉnh ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo theo nguyên tắc “từ nơi thừa đến nơi thiếu”, phù hợp với chuyên môn và nhu cầu thực tế của từng trường. Giải pháp này hướng tới khai thác hiệu quả đội ngũ hiện có, đồng thời từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Việc điều tiết nhân lực cần được thực hiện trên cơ sở rà soát cụ thể đến từng trường, cấp học và môn học. Quá trình điều chuyển phải tính đến năng lực chuyên môn, điều kiện công tác và quyền lợi của nhà giáo, bảo đảm nguồn lực được phân bổ sát nhu cầu thực tế.

Về lâu dài, sắp xếp mạng lưới trường lớp cần gắn với dự báo quy mô học sinh, đặc điểm dân cư và nhu cầu phát triển giáo dục ở từng địa bàn. Khi công tác tuyển dụng, bố trí và điều chuyển đội ngũ được thực hiện phù hợp, các trường sẽ có điều kiện ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.