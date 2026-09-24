Điều tiết hồ chứa, không để lãng phí nguồn nước sau mưa lớn

Hồ Tân Giang, xã Phước Hà.

Để đảm bảo an toàn công trình mùa mưa lũ gắn đồng thời với tích trữ nước phục vụ cho sản xuất, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận luôn thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ lưu lượng nước vào hồ và tính toán khả năng tích trữ để tạo hài hòa lợi ích, phát huy hiệu quả công trình.

Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa Đặng Thanh Bình thông tin, từ tối ngày 23 đến sáng 24/9, khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 5 - 40mm, có nơi trên 55mm. Dự báo ngày và đêm nay 24/9, khu vực tỉnh Khánh Hoà có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Như vậy lượng nước sẽ được tiếp tục bổ sung vào các hồ chứa để phục vụ cho sản xuất ở các vụ cuối năm.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 64 hồ chứa nước; trong đó có 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện. Tổng dung tích các hồ chứa nước thủy lợi trên 631 triệu m3. Riêng khu vực phía Nam của tỉnh (Ninh Thuận cũ) có 24 hồ chứa nước do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận theo dõi và quản lý.

Ông Nguyễn Công Sưng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, cho biết trong 24 hồ chứa do công ty quản lý có tổng dung tích chứa trên 502 triệu m3, nhiều nhất cả tỉnh. Mưa lớn trong những ngày qua cũng đã bổ sung lượng lớn nguồn nước cho một số hồ chứa. Đến sáng nay, tổng lưu lượng nước hiện có của 24 hồ chứa là 214,7/502,73 triệu m3, đạt tỷ lệ 42,7% dung tích thiết kế.

Tuy nhiên, đến thời điểm này đã có 3 hồ chứa phải mở từ 1 đến 3 cửa van xả lũ, đó là hồ Tân Giang, hồ Sông Than và hồ Trà Co; 1 hồ đã tràn tự do (hồ Thành Sơn). Một số hồ khác lượng nước đang tiếp tục tăng.

Ông Nguyễn Công Sưng cho biết thêm, để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, công ty đã chỉ đạo các Trạm thủy nông theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ xảy ra ở từng khu vực, thường xuyên giám sát chặt chẽ lưu lượng nước vào hồ với các mốc thời gian cụ thể để có giải pháp điều tiết mở van xả lũ một cách hợp lý. Tuy nhiên, cần tính toán kỹ lưu lượng và khả năng tích trữ của các hồ chứa để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất trong thời gian tới.

Đặc trưng ở khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa thường hay đối mặt với tình hình khô hạn cục bộ, thiếu nước tưới. Từ khoảng tháng 4, tháng 5 tới nay, do thiếu nước tưới nên các địa phương ở vùng hạ du phải ngưng sản xuất.

Tại xã Nhị Hà, công trình thủy lợi Tân Giang và Sông Biêu với dung tích chứa trên 37 triệu m3, phục vụ nước tưới cho các xã Thuận Nam, Nhị Hà và một phần của xã Phước Hữu. Tuy nhiên, thời gian qua do khô hạn nên lượng nước không đáp ứng đủ cho sản xuất, nhiều diện tích phải ngưng sản xuất. Nay mưa lớn trong những ngày qua đã cung cấp lượng nước đáng kể cho các hồ trên. Điển hình tại hồ Tân Giang, lưu lượng nước hiện đạt 12,85/13,39 triệu m3, đạt tỷ lệ 95,9% dung tích thiết kế. Hiện hồ đang mở 3 cửa van xả với lưu lượng trên 37m3/giây.

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận khẳng định: Việc mở cửa van xả lũ chỉ tiến hành trong thời điểm mưa lớn và lượng nước vào hồ cao. Khi giảm mưa, công ty sẽ tiến hành cân đối và đóng cửa van, không để thất thoát lãng phí nguồn nước để tích nước phục vụ cho sản xuất.