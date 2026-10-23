Điều tiết giao thông phục vụ thi công nâng cấp đường Hồ Chí Minh nhánh tây

Vết nứt mặt đường Hồ Chí Minh nhánh tây. (Ảnh: TRƯỜNG SƠN)

Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa ban hành Văn bản số 2221/KQLĐBII-QLTCGT-QLBT về việc phối hợp điều tiết giao thông phục vụ thi công các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, phạm vi điều tiết giao thông từ Km249+824, khu vực cầu Đakrông, đến Km305+400, nút giao kết nối Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay. Thời gian thực hiện từ ngày 24/10 đến hết ngày 31/12/2026, hoặc đến khi có thông báo mới.

Đây là đoạn tuyến có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Hiện nay, Khu Quản lý đường bộ II đang chỉ đạo triển khai đồng loạt 4 dự án sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026 trên đoạn tuyến này. Các hạng mục chủ yếu gồm cào bóc, tái chế móng, mặt đường cũ và thảm bê tông nhựa. Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu đã huy động hơn 80 thiết bị, máy móc chuyên dụng cùng hơn 180 cán bộ, kỹ sư, công nhân tổ chức thi công trên nhiều mũi. Mục tiêu là hoàn thành các công trình, đưa vào khai thác trước ngày 31/12/2026.

Lưu lượng xe qua tuyến đường luôn tấp nập đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công dự án bảo trì tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây. (Nguồn: Cục Đường bộ Việt Nam)

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do đoạn tuyến có mặt đường hẹp, chỉ gồm hai làn xe, địa hình đèo dốc, tầm nhìn hạn chế. Các hạng mục cào bóc, tái chế và thảm bê tông nhựa phải triển khai theo từng phân đoạn dài từ 300m đến 500m trên một nửa bề rộng mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông của phương tiện.

Bên cạnh đó, lưu lượng xe tải, xe đầu kéo vận chuyển hàng hóa, nhất là xe chở than từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về các cảng biển, ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ và mất an toàn giao thông. Trong khi đó, thời tiết tại Quảng Trị vào những tháng cuối năm thường có mưa kéo dài, làm hạn chế thời gian thi công thuận lợi. Vì vậy, các nhà thầu cần tranh thủ thời tiết khô ráo để tổ chức thi công liên tục trong ngày.

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và bảo đảm tiến độ công trình, Khu Quản lý đường bộ II đề nghị các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện chủ động điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, thời gian xuất bến; ưu tiên bố trí phương tiện lưu thông qua khu vực thi công trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Trong thời gian thi công ban ngày, các phương tiện được khuyến nghị hạn chế tối đa lưu thông qua khu vực công trường. Trường hợp cần thiết phải đi qua, người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông, hệ thống biển báo, biển cảnh báo; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không vượt xe tại khu vực thi công và không dừng, đỗ gây cản trở giao thông.

Khu Quản lý đường bộ II cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp công an và chính quyền các xã Đakrông, Tà Rụt, La Lay tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức điều tiết giao thông tại các vị trí xung yếu, khu vực đèo dốc, mặt đường hẹp; đồng thời phối hợp bố trí các điểm dừng, đỗ chờ phù hợp ngoài phạm vi thi công.

Đối với các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên tuyến, trong đó có Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Tiến và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phonesack Việt Nam, cơ quan quản lý đề nghị phổ biến đầy đủ phương án điều tiết giao thông đến đội ngũ lái xe, yêu cầu chấp hành quy định về tải trọng, tốc độ và khung giờ lưu thông được khuyến nghị.

Về phía đơn vị quản lý, Khu Quản lý đường bộ II yêu cầu Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo ban đêm; tổ chức thi công bảo đảm an toàn, thu dọn thiết bị, hoàn trả mặt đường trong khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông.