Điều thú vị của nam sinh vừa vào chung kết Olympia 2026

Anh Đức tại trận quý IV, chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026.

“Em cảm thấy rất vui mừng và tự hào, đem cầu truyền hình về chuyên Ams là mục tiêu em đã đặt ra từ sớm”, Anh Đức chia sẻ với Tri Thức - Znews sau khi giành chiến thắng thuyết phục ở trận quý 4 và tiến vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trước đó, Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, từng về nhì ở cuộc thi tuần với 230 điểm và có màn bứt phá ngoạn mục tại cuộc thi tháng với 330 điểm.

Sáu năm nuôi dưỡng ước mơ Olympia

Từ nhỏ, Anh Đức đã thích tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh vực thông qua việc đọc báo, tra cứu Wikipedia, xem video trên YouTube và theo dõi các chương trình đố vui. Năm lớp 6, khi cùng cả nhà xem chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, Đức nhen nhóm ý nghĩ một ngày mình cũng được đứng tại trường quay.

Lên cấp 3, Đức đăng ký cuộc thi mô phỏng Olympia do câu lạc bộ OlympiAms của trường tổ chức. Sau khi giành chiến thắng, nam sinh trở thành đại diện của trường thi Olympia năm nay.

Đức tham gia cuộc thi mô phỏng Olympia do câu lạc bộ của trường tổ chức.

Ở trận thi tuần, Anh Đức khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ có khả năng hát được quốc ca của 135 nước trên thế giới. Nam sinh đã hát một số trích đoạn của quốc ca Cuba, Angola, Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives ngay tại trường quay.

"Năm lớp 7, em ngẫu hứng nghe quốc ca các nước và thấy thú vị nên đã học thuộc 135 quốc ca trong một năm. Ngoài ra, em còn yêu thích dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”, Đức chia sẻ về tài lẻ của mình.

Đến trận thi quý 4, Anh Đức tiếp tục cho thấy vốn kiến thức rộng khi nhanh chóng đưa ra đáp án chướng ngại vật là “Đông A” dù hình ảnh gợi ý vẫn chưa được lật mở. Cả hội trường từ cảm giác hồi hộp, căng thẳng sang vỡ òa khi MC Khánh Vy tuyên bố Đức trả lời chính xác.

Nam sinh nói câu hỏi liên quan đến lịch sử. Đây vừa là sở trường, vừa gợi nhắc đến vương triều Trần và quê gốc của em ở Nam Định cũ - địa danh gắn liền với sự ra đời của hào khí Đông A. “Khoảnh khắc ấy, em như thể được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ gia đình và quê hương”, nam sinh nói.

Tuy nhiên, trận quý 4 không hoàn toàn thuận lợi với Anh Đức. Trong phần thi Về đích, Đức đối mặt với áp lực lớn khi mất vị trí dẫn đầu vào tay Trung Dũng sau lượt thi thứ hai.

“Cảm giác đang dẫn đầu nhưng đột nhiên bị vượt lên không hề dễ chịu chút nào, sự căng thẳng tăng cao khi càng về sau, số lượng câu hỏi giảm đi mà cơ hội cho em giành điểm vẫn chưa tới”, Đức nhớ lại.

Sau lượt thi thứ ba, Đức cân bằng được điểm số nhưng sau đó lại tiếc nuối vì tính ra đáp án một câu hỏi Toán mà không kịp bấm chuông. “Em hiểu rằng trong một cuộc thi quan trọng, số cơ hội ngon ăn như vậy là không nhiều”, nam sinh kể. Dù vậy, ở cuối phần thi Về đích, Đức đã tận dụng thành công hai cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc.

Anh Đức là thí sinh cuối cùng bước vào trận chung kết.

Từng nhiều lần thi vượt cấp học sinh giỏi

Để chuẩn bị cho Olympia, Anh Đức có khoảng 4 tháng ôn luyện sau khi giành chiến thắng ở OlympiAms. Bước vào giai đoạn cao điểm, nam sinh dành 4-5 giờ mỗi ngày để bổ sung kiến thức, xem lại các số phát sóng trước và tham gia những trận thi thử cùng câu lạc bộ của trường.

Về cách học, Đức cố gắng học tốt trên lớp, chủ động củng cố và mở rộng kiến thức thông qua tự học. Nam sinh ưu tiên đọc kỹ sách giáo khoa, hệ thống lại kiến thức theo từng môn và chủ đề.

Với những môn thuộc sở trường như Lịch sử và các môn khoa học xã hội, nam sinh có lợi thế nhờ vốn kiến thức tích lũy qua các kỳ thi học sinh giỏi, thi chuyên. Với các môn khoa học tự nhiên, nam sinh chọn cách tiếp cận từng bước, kiên nhẫn tìm hiểu bản chất câu hỏi thay vì chỉ học thuộc đáp án.

Sau mỗi lần thi, nam sinh đều rút kinh nghiệm về cách phân bổ thời gian và giữ bình tĩnh. Nếu ở cuộc thi tuần và tháng, nam sinh đôi lúc còn nóng vội, thì đến trận quý, Đức đã chủ động kiểm soát tâm lý tốt hơn.

Anh Đức cho biết chưa bao giờ áp lực về việc cân bằng giữa theo đuổi Olympia với học tập trên lớp, bởi chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Học tốt trên lớp là nền tảng đầu tiên để Đức thi Olympia. Mặt khác, chính việc theo đuổi Olympia tạo nên áp lực buộc nam sinh phải duy trì sự tập trung với mọi môn học, không được lơ là dù chỉ một bài giảng hay một bài kiểm tra.

“Olympia chưa bao giờ tách rời khỏi con đường học tập của em”, Đức nói.

Vì vậy, dù đam mê Olympia, Đức vẫn tham gia nhiều kỳ thi. Năm lớp 8, nam sinh từng thi vượt lớp và giành giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử.

Năm lớp 11, Đức tiếp tục giữ vững phong độ khi thi vượt lớp và giành giải ba học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử lớp 12. Nam sinh cũng đoạt giải nhì môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi trường Đại học Sư phạm Hà Nội; giải ba Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một tuần trước khi trận chung kết diễn ra, Đức cho hay em có chút áp lực khi là đại diện thứ 7 của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam vào trận chung kết. Trước đó, ngôi trường này đã có 2 nhà vô địch là Phan Minh Đức và Trần Bùi Bảo Khánh. Song, nam sinh cũng nhìn nhận đây cũng chính là động lực để em cố gắng hết mình.

Ngọc Bích