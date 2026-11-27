Tối 26/11, YouTuber Hậu Hoàng bất ngờ thông báo bản thân mắc ung thư máu, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo chia sẻ, cô mới biết mình mắc bệnh cách đây 2 ngày. Trước biến cố quá đột ngột, nữ YouTuber thừa nhận vẫn bật khóc rất nhiều và chưa thể bình tâm để đón nhận sự thật.

Bên cạnh những tâm sự về tình trạng của bản thân, Hậu Hoàng cũng gửi lời nhắn nhủ đến mọi người, nhấn mạnh giá trị của sức khỏe sau trải nghiệm không mong muốn này: “Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: ‘Có sức khỏe là có tất cả’. Mọi người giữ gìn sức khỏe nha”.

Hậu Hoàng thông báo cô mắc ung thư máu khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

Từ câu chuyện của Hậu Hoàng, nhiều người cũng ngay lập tức nhớ đến nữ Tiktoker Đan Thy - người cũng gây chú ý khi chia sẻ bản thân mắc bệnh ung thư máu.

“Ở cái tuổi đẹp đẽ này, tôi từng mơ được đi du lịch cùng bạn bè, nhưng không may lại mắc căn bệnh này…”, đó là chia sẻ gây nghẹn lòng của TikToker Đan Thy trong đoạn video mới đăng tải trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Đan Thy cho rằng nhiều năm duy trì lối sống thiếu lành mạnh như thường xuyên thức tới 6-7 giờ sáng mới ngủ, tắm khuya, uống nhiều nước ngọt và gần như không uống nước lọc suốt 3 năm qua có thể là những yếu tố khiến sức khỏe suy giảm.

Tiktoker Đan Thy cũng gây chú ý khi tiết lộ bản thân mắc ung thư máu.

Từ câu chuyện của mình, nữ Tiktoker nhắn nhủ đến mọi người phải duy trì lối sống lành mạnh, từ bỏ thói quen không tốt để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Rõ ràng, từ những lời chia sẻ của Hậu Hoàng và Đan Thy, điều mà cả hai cùng thấm thía rõ nhất chính là sức khỏe sau khi phát hiện căn bệnh của mình. Khi phải đối mặt với những biến cố bất ngờ, họ càng nhận ra rằng sức khỏe không phải điều hiển nhiên và việc quan tâm, lắng nghe những thay đổi của cơ thể cần được đặt lên hàng đầu.

Trong mắt người hâm mộ, Đan Thy và Hậu Hoàng đều là những cô gái trẻ trung, vui vẻ, luôn mang đến tiếng cười và nguồn năng lượng tích cực. Bởi vậy, thông tin cả hai không may phát hiện mắc bệnh ung thư khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời không khỏi tiếc nuối, xót xa.

Tiktoker Đan Thy và Hậu Hoàng đều là những cô gái trẻ, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Dẫu phải đối diện với biến cố lớn về sức khỏe, điều đáng quý ở Đan Thy và Hậu Hoàng là tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Những khó khăn trong quá trình điều trị, kể cả sự thay đổi về ngoại hình hay những lúc cơ thể kiệt sức, cũng không khiến cả hai đánh mất thái độ sống tích cực. Thay vì bi quan, than vãn, họ chọn cách bình tĩnh đối diện với bệnh tật và chia sẻ hành trình của mình theo cách đầy nghị lực.

Chặng đường chiến đấu với bệnh tật chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng sự kiên cường của hai cô gái cùng tình yêu thương, động viên từ gia đình và người hâm mộ sẽ là nguồn động lực tinh thần quý giá. Khán giả đều mong Đan Thy và Hậu Hoàng có thêm sức khỏe, giữ vững tinh thần để kiên trì điều trị và sớm đón nhận những tín hiệu tốt đẹp.