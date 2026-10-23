Điều phối vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 10083/VPCP-CN ngày 2/10/2026 của Văn phòng Chính phủ để kịp thời điều phối, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án, công trình quan trọng quốc gia trên cả nước.

Trong đó rà soát, đánh giá kỹ về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố rà soát ngay các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết thu hồi ngay các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định để cấp cho các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các dự án đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương có liên quan rà soát, đánh giá về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia…