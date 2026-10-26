Điều phối vật liệu cho dự án trọng điểm

Phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường nhằm đáp ứng nhu cầu của các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. Ảnh: Bộ Công Thương

Phương án ban hành dựa trên kết quả rà soát nguồn vật liệu của 34 tỉnh, thành phố, bảo đảm cung ứng đúng thời điểm, chất lượng, chi phí hợp lý giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm trước mắt là các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và tỉnh Cà Mau.

Trong 34 địa phương, 18 tỉnh, thành phố tự bảo đảm và có khả năng cung cấp; 10 địa phương thiếu một số loại nhưng tự cân đối; 6 địa phương cần điều phối gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Bình. Hai hành lang điều phối chính là Đồng bằng sông Cửu Long - Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Tổng mức phân công tối thiểu giai đoạn 2026 - 2030 gồm 306,35 triệu m3 đá xây dựng, 24,7 triệu m3 cát và 257,3 triệu m3 đất san lấp.

Trong đó, các địa phương cung cấp cho Hà Nội 272,25 triệu m3 đá xây dựng, gồm Phú Thọ cung cấp 100 triệu m3; Ninh Bình và Thái Nguyên mỗi tỉnh 50 triệu m3; Thanh Hóa 30 triệu m3, Tuyên Quang 22 triệu m3 và Nghệ An 20,25 triệu m3. Bên cạnh đó, 244 triệu m3 đất san lấp được bổ sung từ Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng được phân công cung cấp 2,5 triệu m3 đá cho Cần Thơ làm cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Về nguồn huy động, phương án ưu tiên khai thác mỏ cấp phép không qua đấu giá và khu vực thu hồi khoáng sản từ 100.000 m3 trở lên còn hiệu lực. Việc mua bán thực hiện theo hợp đồng, giá thỏa thuận và công khai. Các địa phương không được đặt thêm thủ tục cản trở cung ứng liên tỉnh.

Bộ Công Thương đề nghị các chủ đầu tư gửi tổng hợp nhu cầu trước ngày 5-11; địa phương tiếp nhận gửi danh mục về Bộ trước ngày 10-11. Chủ tịch UBND các tỉnh rà soát mỏ, xử lý vi phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-10.