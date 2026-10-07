Điều phối nguồn vật liệu xây dựng giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15/10

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Theo báo cáo của các địa phương về phương án điều phối vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026 đến 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định có 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Bình không tự cân đối được nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án; và đề xuất phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án quan trọng trọng điểm quốc gia.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và địa phương có liên quan rà soát, đánh giá về số lượng, trữ lượng thực tế của các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15/10/2026 để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Việc bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm, nhất là khi nhiều địa phương đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược.

Tại Hà Nội, dự án cầu Trần Hưng Đạo, công trình dài khoảng 4,18 km với tổng mức đầu tư 15.664 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính, với 5 trụ chính giữa sông đạt 85-88% khối lượng; sản lượng toàn dự án đạt gần 35% và những nhịp vòm thép đầu tiên dự kiến được lắp dựng từ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2026.

Cùng với cầu Trần Hưng Đạo, một số dự án giao thông quan trọng khác cũng được đẩy nhanh tiến độ. Dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - hồ Đầm Hồng hiện hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vượt tiến độ, các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục, hướng tới mục tiêu thông tuyến vào ngày 10/10/2026. Tương tự, dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tiếp tục ghi nhận tiến độ ấn tượng khi đường song hành hoàn thành khoảng 40/50,76 km bê tông nhựa, tương đương 90% sản lượng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong quý 3/2026. Đặc biệt, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật nhân dịp Quốc khánh 2/9, tạo thuận lợi đáng kể cho giao thông nội đô.

Tại khu vực phía Nam, nhiều dự án giao thông và hạ tầng quy mô lớn cũng đang được triển khai, kéo theo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng phục vụ thi công. Trong đó, Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (Giai đoạn 1) khởi công tuyến chính ngày 1/7/2026 và đang thi công với nhiều mũi trên toàn tuyến, hiện tiếp tục chi trả cho các trường hợp bị ảnh hưởng và thực hiện thủ tục pháp lý để phê duyệt 2 gói thầu xây lắp còn lại. Công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 75% tại Thành phố Hồ Chí Minh và 98% tại Tây Ninh. Dự kiến cuối năm 2027, dự án sẽ đưa vào khai thác.

Còn Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, khối lượng thực hiện toàn dự án đạt 80%; các gói thầu xây lắp được triển khai đồng loạt, trong đó tập trung thi công đối với hạng mục đường giao thông, vỉa hè, kè bờ kênh và hoàn thiện mặt đường. Đến nay, hoàn thành khoảng 62 km tuyến kè và 48 km đường giao thông dọc hai bên kênh đã thông xe. Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.