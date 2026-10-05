Điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng giữa các địa phương trước 15/10

Theo báo cáo của các địa phương về phương án điều phối vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ và Ninh Bình không tự cân đối được nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án.

Quyết định điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15/10. (Ảnh minh hoạ).

Các địa phương này đề xuất phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Công thương nghiên cứu đề xuất nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Công thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan rà soát, đánh giá số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15/10, phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Việc điều phối thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.