Điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng để phục vụ công trình trọng điểm quốc gia

Điều phối vật liệu xây dựng để thi công các công trình trọng điểm quốc gia. Ảnh minh họa: Bnews phát

Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 10744/VPCP-CN ngày 21/10/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố nhằm phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Theo đó, để kịp thời bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án, công trình quan trọng quốc gia trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 10083/VPCP-CN ngày 2/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát, đánh giá kỹ số lượng và trữ lượng thực tế tại các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố; trên cơ sở đó, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu giữa các địa phương để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2026.

Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết thu hồi giấy phép cấp không đúng quy định. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, các địa phương phải kiên quyết thu hồi ngay những giấy phép đã cấp nhưng không thực hiện đúng quy định đối với các mỏ được cấp phép phục vụ các dự án, công trình quan trọng quốc gia và các dự án đầu tư công.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2026.

Việc tăng cường rà soát, quản lý và điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và các dự án đầu tư công.