Diệu Nhi và Anh Tú chọn ngã rẽ khác sau 2 năm

Sau lần tái hợp trên màn ảnh rộng với Gặp lại chị bầu năm 2024, Diệu Nhi và Anh Tú tiếp tục có những lựa chọn khác nhau trong hành trình nghệ thuật. Nếu Anh Tú duy trì hoạt động phim ảnh và xuất hiện đều đặn trong các chương trình giải trí, Diệu Nhi lại dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động bên ngoài màn ảnh rộng.

Gặp lại chị bầu đánh dấu lần hiếm hoi Diệu Nhi và Anh Tú cùng đảm nhận vai trò quan trọng trong một bộ phim điện ảnh. Sau khoảng 5 năm kể từ Chị Mười Ba, cặp đôi mới tái hợp trên màn ảnh. Diệu Nhi vào vai Huyền, trong khi Anh Tú đảm nhận nhân vật Gia Phúc.

Diệu Nhi và Anh Tú tái hợp trong phim Tết Gặp lại chị bầu. Ảnh: NSX

Sau dự án này, cả hai không tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong một bộ phim điện ảnh mới. Tuy nhiên, hướng phát triển sự nghiệp của hai vợ chồng có nhiều điểm khác biệt.

Với Anh Tú, nam diễn viên vẫn duy trì nhịp độ hoạt động khá đều đặn trong lĩnh vực phim ảnh. Sau Gặp lại chị bầu, anh tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, đồng thời xuất hiện ở nhiều chương trình giải trí và hoạt động truyền thông. Việc liên tục thử sức ở những vai trò khác nhau giúp Anh Tú duy trì sự hiện diện trước công chúng.

Trong danh sách phim sau năm 2024, Anh Tú tiếp tục góp mặt trong Hoàng tử quỷ năm 2025. Sang năm 2026, nam diễn viên xuất hiện trong Nhà ba tôi một phòng và Án mạng xém hoàn hảo. Bên cạnh diễn xuất, Anh Tú cũng tiếp tục tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện và hoạt động quảng bá.

Anh Tú trong phim Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang. ẢNh: NSX

Trái ngược với ông xã, Diệu Nhi không có thêm phim điện ảnh mới trong khoảng 2 năm kể từ Gặp lại chị bầu. Nữ diễn viên vẫn xuất hiện trước công chúng thông qua các sự kiện giải trí, hoạt động truyền thông và những chương trình phù hợp, nhưng chưa trở lại màn ảnh rộng với một dự án điện ảnh mới.

Khoảng thời gian vắng bóng điện ảnh này khiến hình ảnh của Diệu Nhi có phần khác trước. Nếu từng liên tục góp mặt trong nhiều phim như Bẫy ngọt ngào, Bóng đè, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu và Gặp lại chị bầu, nữ diễn viên hiện chủ yếu được khán giả bắt gặp tại các sự kiện và hoạt động giải trí.

Sự khác biệt này đáng chú ý bởi Diệu Nhi và Anh Tú vốn có nhiều điểm chung trong hành trình nghệ thuật. Cả hai đều xuất thân từ sân khấu, cùng phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực điện ảnh và từng có thời gian hoạt động sôi nổi trong các chương trình giải trí.

Diệu Nhi vắng bóng khỏi màn ảnh rộng đã 2 năm kể từ khi xuất hiện trong phim Tết 2024. Ảnh: FBNV

Sau 2 năm kể từ Gặp lại chị bầu, Anh Tú vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội trên màn ảnh và mở rộng hoạt động giải trí, trong khi Diệu Nhi tạm thời rẽ sang một hướng khác. Dù chưa có phim điện ảnh mới, nữ diễn viên vẫn duy trì sự hiện diện trong showbiz qua các sự kiện và hoạt động truyền thông.