Mới đây, Diệu Nhi thẳng thắn đáp lại một bình luận của cư dân mạng, tiết lộ điều thú vị về ông xã theo cách không thể lầy lội hơn.

Cụ thể, dưới hình ảnh của Diệu Nhi và Anh Tú, một tài khoản để lại bình luận: “Tôi nghĩ ổng sẽ hôi nách, chứ không thể nào hoàn hảo vậy được”. Trước lời nhận xét có phần trêu chọc này, Diệu Nhi không ngần ngại trả lời: “Chồng mình không hoàn hảo nhưng không bị hôi nách nha bà”.

Màn đối đáp của Diệu Nhi khiến dân tình bật cười.

Màn đối đáp nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người bật cười bởi cách phản hồi vừa thẳng thắn, vừa mang đậm phong cách hài hước quen thuộc. Đặc biệt, việc cô tự nhận chồng không hoàn hảo nhưng lại khẳng định Anh Tú không có khuyết điểm mà cư dân mạng vừa nhắc đến càng khiến câu chuyện trở nên thú vị.

Nhiều người cho rằng đây chính là kiểu tương tác rất riêng của Diệu Nhi và Anh Tú. Thay vì xây dựng hình ảnh cặp đôi lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn, cả hai thường xuyên mang đến những khoảnh khắc gần gũi, thoải mái và không ngại trêu chọc nhau.

Bộ ảnh cưới của Diêu Nhi và Anh Tú.

Chuyện tình của Diệu Nhi và Anh Tú từng nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi cả hai còn hẹn hò. Cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, họ có cơ hội gặp gỡ, làm việc và dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai khá kín tiếng về chuyện riêng tư, ít khi công khai chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm hay nói quá nhiều về mối quan hệ.

Đến tháng 10/2022, Diệu Nhi và Anh Tú chính thức tổ chức đám cưới, đánh dấu chặng đường mới sau nhiều năm đồng hành. Hôn lễ của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và đồng nghiệp. Từ đó, cả hai bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng vẫn giữ phong cách thoải mái, vui vẻ mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Cả 2 chính thức về chung một nhà vào tháng 10 năm 2022.

Trong mắt công chúng, Anh Tú thường được nhắc đến với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và sự nghiệp nghệ thuật riêng. Trong khi đó, Diệu Nhi lại ghi dấu ấn bởi tính cách hài hước, lối nói chuyện duyên dáng cùng những màn tung hứng khó đoán. Sự khác biệt ấy cũng tạo nên nét thú vị trong cách cả hai tương tác.

Sau 4 năm kết hôn, đối với Diệu Nhi có lẽ Anh Tú không cần phải là một người chồng hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Chỉ cần là người khiến cô thoải mái, vui vẻ và có thể cùng nhau chia sẻ cuộc sống, đó đã là điều đáng quý. Còn chuyện “không hoàn hảo nhưng không bị hôi nách” thì đúng là lời xác nhận không thể hài hước hơn từ chính người trong cuộc.