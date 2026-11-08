Diệu Nhi tái xuất Running Man Vietnam 2026 với tuyên ngôn 'Siêu nhân hồng đang tìm chồng'

Đáng chú ý, Diệu Nhi chính thức trở lại Running Man Vietnam với tạo hình siêu nhân Hồng cùng tuyên ngôn hài hước: “Siêu nhân hồng đang tìm chồng”. Sự xuất hiện của cô bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc khiến các thành viên nam không khỏi dè chừng trước hai nữ chiến tướng được đánh giá là những đối thủ đáng gờm.

Biệt đội cựu siêu nhân tái xuất, Diệu Nhi tuyên bố “đang tìm chồng”

Ngay từ màn chào sân, Diệu Nhi đã khiến trường quay cười không ngớt với màn giới thiệu bản thân và những pha thả miếng duyên dáng. Khi nhìn thấy chiếc bụng của siêu nhân Đỏ Hai Thành, cô hài hước hỏi: “Số này, mình quay để phát sóng Giáng Sinh hả, sao có ông già Noel ở đây?”. Màn cà khịa bất ngờ khiến các thành viên được dịp cười nghiêng ngả.

Diệu Nhi trở lại Running Man Vietnam với tạo hình siêu nhân Hồng

Đặc biệt, sự trở lại của Diệu Nhi bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc khiến đội hình nữ trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết. Không chỉ sở hữu khả năng ứng biến nhanh nhạy, cả hai còn liên tục chứng minh sự lăn xả trong những thử thách phía trước.

Vợ chồng Diệu Nhi và Sáu Tút cũng sớm bộc lộ tham vọng khi cùng đặt mục tiêu trở thành thủ lĩnh biệt đội. Trong khi đó, các thành viên lần lượt thực hiện cú đấm vào máy đo lực để xác định sức mạnh khởi điểm. Bất ngờ hơn, hai nữ siêu nhân Tư Ngọc và Diệu Nhi đều đạt số điểm ấn tượng, thậm chí vượt qua cả Út Tuấn.

Nhiệm vụ 1: Đặt bẫy

Mở màn hành trình đánh thức sức mạnh là thử thách “Đặt bẫy”, nơi các thành viên phải vận dụng khả năng quan sát và chi vị trí có gắn bẫy, sau đó tìm cách lừa các thành viên khác đứng vào vị trí nguy hiểm. Người né được kem sẽ ghi điểm, trong khi người trúng bẫy phải chịu những màn bắn kem bất ngờ.

Vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú Atus trong chương trình Running Man Vietnam

Đây không chỉ là cuộc đấu trí mà còn là bài kiểm tra lòng tin giữa các thành viên. Đáng chú ý, chiếc máy bắn kem khiến ai nấy đều phải dè chừng, đặc biệt là Hai Thành khi anh lo sợ mình có thể bị bắn văng cả sụn mũi.

Ở lượt đấu đầu tiên, Diệu Nhi trở thành người đặt bẫy. Tám Quân lập tức tìm cách năn nỉ đàn chị, ra sức giải thích rằng mối quan hệ giữa anh và Sáu Tút chỉ là nội dung do chính Sáu Tút chỉ dạy. Màn thanh minh bất đắc dĩ khiến Hai Thành vừa cười vừa thương. Tuy nhiên, với khả năng ứng biến và diễn xuất khéo léo, Diệu Nhi vẫn thành công đưa đối phương vào bẫy.

Những lượt chơi tiếp theo cũng không khá khẩm hơn khi Út Tuấn liên tục tin vào linh tính của mình nhưng lần nào cũng chọn nhầm. Chứng kiến người anh liên tục bị kem tấn công, Tám Trung hài hước nhận xét: “Cái mặt anh Tuấn hút kem quá ha”.

Trái ngược với sự đen đủi của Út Tuấn, Năm Phát lại được các thành viên khen ngợi hết lời. Không chỉ khéo léo né được những chiếc bẫy do người khác giăng ra, anh còn liên tục đánh lừa thành công các đối thủ bằng chiến thuật của mình. Tư Ngọc cũng chứng minh khả năng diễn xuất đáng gờm khi lần lượt đưa vợ chồng Sáu Tút và Diệu Nhi vào bẫy. Những màn tung hứng, đánh lạc hướng của các thành viên khiến thử thách càng thêm khó đoán.

Không chỉ mang đến những trận cười sảng khoái, ê-kíp Running Man Vietnam 2026 còn bí mật tổ chức sinh nhật cho siêu nhân đen Sáu Tút với chiếc bánh kem tạo hình chữ R vô cùng đặc biệt.

Nhiệm vụ 2: Bắt sói

Tiếp nối là thử thách “Bắt sói”, nơi các thành viên phải vận dụng khả năng quan sát và đọc vị đối phương. Một người được bí mật chọn làm Sói, có nhiệm vụ nháy mắt để loại các Dân làng mà không bị phát hiện. Sau khi hết thời gian những thành viên còn lại sẽ cùng bỏ phiếu tìm ra Sói. Không đòi hỏi thể lực, thử thách lại đặt các cựu siêu nhân vào cuộc đấu trí tâm lý đầy căng thẳng. Chỉ một ánh mắt hay biểu cảm bất thường cũng có thể khiến thân phận Sói bị bại lộ.

Ngay trong ván đầu tiên, Sói đã nhanh chóng loại bỏ ba thành viên Tư Ngọc, Tám Quân và Tám Trung bằng những cú nháy mắt đầy tinh quái. Các Dân làng còn lại không khỏi ngỡ ngàng trước tốc độ ra tay của đối phương. Chứng kiến diễn biến bất ngờ, Diệu Nhi cũng phải cảm thán: “Game hay thật sự!”.

Anh Tú Atus với chiếc bánh sinh nhật độc đáo của Gia tộc R

Bên cạnh màn đấu trí, vòng tròn trò chuyện còn trở thành dịp để các thành viên tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về nhau. Từ sở thích, tật xấu đến những điều ít người biết, tất cả đều được đưa ra bàn luận, tạo nên những màn tung hứng hài hước.

Sau thử thách, Hai Thành cũng đúc kết bài học dành cho người muốn trở thành thủ lĩnh: không chỉ cần trung thực, không gian manh mà còn phải sở hữu khả năng phán đoán tốt để nhận diện những người đang che giấu sự thật.

Xé bảng tên: Đấu giá sức mạnh

Sau hai nhiệm vụ tích lũy điểm sức mạnh, các cựu siêu nhân chính thức bước vào trận chiến xé bảng tên với luật chơi mới mang tên “Đấu giá sức mạnh”. Thay vì trực tiếp lựa chọn đối thủ, các thành viên phải sử dụng chính số điểm mình có để bí mật đấu giá quyền đi săn. Người thắng đấu giá sẽ có 2 phút để xé bảng tên mục tiêu. Nếu thành công, họ được nhận điểm của đối phương; ngược lại, nếu mục tiêu trụ vững, người đi săn sẽ phải trao số điểm đã cược cho đối thủ.

Diệu Nhi và Lan Ngọc quyết liệt trong phần xá bảng tên

Luật chơi mới biến điểm số thành lợi thế sống còn, buộc mỗi thành viên phải cân nhắc kỹ lưỡng trước từng quyết định. Đặc biệt, khi chỉ còn hai người cuối cùng, cả hai sẽ bước vào trận quyết đấu trực diện để tìm ra thủ lĩnh cựu siêu nhân.

Kịch tính nhất phải kể đến cuộc đấu giá bảng tên của Hai Thành. Chỉ vừa nhìn thấy mục tiêu, các thành viên đã tỏ ra e dè, thậm chí có người chỉ dám đặt cược 0 điểm để tránh phải đối đầu với đối thủ sở hữu thể lực vượt trội. Cuối cùng, Sáu Tút là người thắng đấu giá nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự đau khổ.

Đúng với biệt danh “Xe tải”, Hai Thành liên tục lăn lộn, xoay người để bảo vệ bảng tên, khiến Sáu Tút phải vật lộn suốt thời gian quy định nhưng vẫn không thể giành chiến thắng.

Ở lượt đấu khác, Tư Ngọc thành công đấu giá bảng tên Hai Thành và không ngại đu bám, liên tục đổi chiến thuật để đối đầu với đối thủ có thể lực vượt trội. Dù Hai Thành ra sức lăn vòng bảo vệ bảng tên, cô vẫn kiên trì và giành chiến thắng trước “Xe tải”.

Đáng mong đợi không kém là màn đối đầu giữa Diệu Nhi và Tư Ngọc. Tưởng chừng sẽ là một trận hỗn chiến quyết liệt, Diệu Nhi bất ngờ tung chiêu “mỹ nhân kế”, chủ động hôn Tư Ngọc khiến đối phương đứng hình. Trong khi đó, Sáu Tút chỉ biết ngồi nhìn vợ mình “dê” đồng đội trong bất lực.

Đặc biệt, trận chiến giữa Diệu Nhi và Năm Phát cũng trở thành một trong những màn đối đầu hài hước nhất tập. Cả hai liên tục rượt đuổi, tung đủ chiêu thức để tiếp cận bảng tên đối phương. Tuy nhiên, Diệu Nhi chưa kịp chiếm ưu thế đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi Năm Phát bất ngờ giật phăng bộ tóc giả của cô ngay khi vừa nhập cuộc.

Với Diệu Nhi, chơi game có thể thua nhưng nhan sắc nhất định không được tổn hại. Thấy đàn chị rơi vào tình cảnh trớ trêu, Tám Trung nhanh chóng đưa bộ tóc giả của mình cho cô đội tạm. Sáu Tút cũng thể hiện sự ga lăng khi sẵn sàng hy sinh cả bộ tóc giả của bản thân để giải cứu nhan sắc cho vợ. Màn ứng cứu đặc biệt khiến cuộc chiến xé bảng tên càng thêm náo nhiệt.

Tập 15 khép lại nhưng hành trình của Biệt đội Cựu Siêu nhân vẫn chưa đi đến hồi kết. Cuộc chiến tiêu diệt quái vật chỉ mới bắt đầu, trong khi người giữ vai trò thủ lĩnh sẽ nắm đặc quyền đưa ra những quyết định quan trọng, xây dựng kế hoạch tác chiến và dẫn dắt đồng đội trong những thử thách tiếp theo.

Đón xem tập 16 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21g00, thứ Sáu (13/11/2026) trên kênh HTV7 và 21g30 cùng ngày trên kênh YouTube FOREST STUDIO!