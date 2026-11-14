Diệu Nhi không còn chồng đồng hành, một mình đối mặt với loạt tình huống 'kinh hoàng'

Đáng chú ý, Diệu Nhi tiếp tục góp mặt với vai trò khách mời trong tập 16, đồng hành cùng biệt đội cựu siêu nhân trong hành trình đối đầu với thế lực quái vật bí ẩn và đảm nhận vai trò thủ lĩnh.

Nhiệm vụ 1: Phá vỡ rào cản

Đây là trò chơi tập thể, trong đó một thành viên đảm nhận vai trò mô tả hình ảnh, những người còn lại phối hợp tạo dáng theo hướng dẫn. Ở mỗi lượt, người mô tả quan sát một bức ảnh và dùng lời nói để giúp đồng đội tái hiện tư thế trước khi quả bóng khổng lồ phát nổ.

Diệu Nhi tiếp tục làm khách mời ở tập 16 - cũng là tập cuối của chương trình

Hai Thành không hổ danh là đạo diễn đứng sau loạt phim trăm tỷ khi có màn mô tả vô cùng trực quan, dễ hiểu, giúp các thành viên nhanh chóng nắm bắt yêu cầu. Bên cạnh đó, mỗi thành viên cũng thể hiện màu sắc riêng qua cách tiếp nhận thông tin và phối hợp tạo dáng. Những phản ứng nhanh nhạy, màn xử lý lúng túng hay những pha hiểu sai ý đồng đội đã tạo nên loạt tình huống hài hước, góp phần làm nổi bật cá tính của từng thành viên Gia tộc R.

Nhiệm vụ 2: Vượt tường

Ở thử thách “Vượt tường”, biệt đội siêu nhân sẽ phải đối đầu trực tiếp với các thành viên ê-kíp sản xuất. Khi có tín hiệu bắt đầu, hai bên phải vượt qua 6 bức tường, di chuyển đến vị trí trung tâm, nhanh chóng lấy bông phấn tẩm bột màu và tấn công đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên những thành viên đứng sau hậu trường của Running Man Vietnam chính thức lộ diện trên sóng truyền hình, mang đến những màn đối đầu đầy bất ngờ.

Đối mặt với tình thế các thành viên ê-kíp liên tục giành chiến thắng, dàn cast buộc phải thay đổi chiến thuật, quyết định tìm kiếm những đối thủ có phần yếu thế hơn. Sáu Tút nhanh trí lựa chọn Mika - trợ lý của Hai Thành. Thế nhưng, màn gáy đầy tự tin trước khi thi đấu lại khiến chiến thắng trở nên khó khăn hơn. Càng kỳ vọng bao nhiêu, Sáu Tút càng phải đối diện với tình huống ê chề bấy nhiêu khi kết quả không như mong đợi.

Mọi hy vọng của biệt đội lúc này được đặt vào Năm Phát. Để tăng thêm độ kịch tính, Hai Thành chủ động lựa chọn một thành viên ê-kíp có ngoại hình lực lưỡng, được ví như “khủng long” - Xuân Truyền, cameraman của Út Tuấn. Trận đấu diễn ra nghẹt thở khi cả hai liên tục thể hiện sức mạnh và tốc độ, khiến những người đứng ngoài không khỏi hồi hộp, toát mồ hôi theo dõi. Giải thích cho lựa chọn đặc biệt này, Hai Thành hài hước cho biết anh muốn Năm Phát dù thua cũng không quá mất mặt, còn nếu thắng thì sẽ vẻ vang cho gia tộc R.

Khép lại thử thách, Hai Thành không giấu được sự khâm phục dành cho ê-kíp sản xuất. Anh chia sẻ: “Tôi nói thật, với sự tự trọng khi tôi tham gia Running Man Vietnam qua các mùa, tôi khâm phục tổ ê-kíp thật sự. Tôi khâm phục. Đây là những chân nhân ẩn thân. Chúng tôi không những người phụ nữ nội trợ, người phụ nữ văn phòng, người trợ lý mua cơm mua nước, mà chúng tôi làm không lại”.

Xé bảng tên: Tiêu diệt quái vật

Không gian bệnh viện u ám tiếp tục trở thành bối cảnh cho nhiệm vụ xé bảng tên đặc biệt mang tên “Tiêu diệt quái vật”. Lần này, Running Man Vietnam 2026 mang đến trải nghiệm phòng thoát hiểm kết hợp yếu tố kinh dị, nơi các thành viên phải giải mã những manh mối, tìm cách thoát khỏi các căn phòng bí ẩn và giải cứu thủ lĩnh Diệu Nhi. Những dãy hành lang tối tăm, ánh sáng lập lòe cùng âm thanh bất ngờ khiến mỗi bước chân của biệt đội đều trở nên đầy căng thẳng.

Ngay khi cuộc chơi vừa bắt đầu, Tám Trung đã khiến các thành viên giật mình khi hét toáng trước sự xuất hiện của “người ta”. Tiếng hét bất ngờ cùng những tiếng động lớn liên tục vang lên khiến không khí bệnh viện càng thêm đáng sợ. Không chỉ các thành viên trên sân chơi, khán giả theo dõi trực tiếp cũng liên tục để lại những bình luận như “Giật mình”, “Sợ quá”, “Hồi hộp theo”. Tuy nhiên, những màn tung hứng và biểu cảm hài hước của dàn cast dần khiến bầu không khí bớt căng thẳng, tạo nên sự kết hợp thú vị giữa kinh dị và giải trí.

Trong không gian đáng sợ ấy, Sáu Tút vẫn thể hiện bản năng bảo vệ vợ khi luôn theo sát Diệu Nhi. Dù bản thân cũng không khỏi lo lắng, anh vẫn cố gắng đồng hành cùng vợ vượt qua những thử thách. Thế nhưng, tình huống bất ngờ xảy ra khi Sáu Tút và Út Tuấn được thông báo đã bị loại. Sự ra đi của hai thành viên khiến biệt đội không khỏi hoang mang, còn Diệu Nhi cũng rơi vào tình cảnh thiếu vắng người chồng luôn sát cánh bên mình.

Ngay cả Hai Thành với biệt danh “Xe tải” cũng không thể giữ được sự bình tĩnh trước thử thách lần này. Để tránh những tình huống bị đánh úp bất ngờ, anh chủ động rủ Tư Ngọc đồng hành trong quá trình giải mã. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đọc được gợi ý mới, Tư Ngọc lập tức bỏ chạy, dường như không còn đủ niềm tin để tiếp tục sát cánh cùng đàn anh.

Càng về cuối, độ khó của nhiệm vụ càng được đẩy lên cao khi các thành viên nhận được gợi ý về sự tồn tại của một “gián điệp” đang hỗ trợ "Quái vật chúa". Đáng sợ hơn, "Quái vật chúa"" không thể bị loại bỏ bằng cách xé bảng tên thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc biệt đội cựu siêu nhân đang phải đối mặt với một đối thủ có sức mạnh vượt trội và luật chơi hoàn toàn khác biệt.

Không gian bệnh viện u ám tiếp tục trở thành bối cảnh cho nhiệm vụ xé bảng tên

Khi các căn phòng linh hồn chính thức đóng cửa, những thành viên còn sống sót tập trung lại để cùng suy luận, tìm ra danh tính quái vật. Tuy nhiên, luật chơi lúc này cũng trở nên khắc nghiệt hơn: nếu xé nhầm bảng tên đồng đội, chính người thực hiện sẽ lập tức bị loại. Trước nguy cơ mất thêm thành viên, biệt đội quyết định thận trọng hơn, tiếp tục tìm kiếm những gợi ý còn sót lại thay vì vội vàng hành động.

Những manh mối dần hé lộ sự thật khiến các thành viên không khỏi bất ngờ. Người bị nghi ngờ nhiều nhất hóa ra lại vô tội, trong khi danh tính của nhân vật bí ẩn và đặc biệt là Quái vật chúa vẫn là dấu hỏi lớn. Khi Quái vật chúa chính thức lộ diện, biệt đội cựu siêu nhân phải đối mặt với một thế lực đáng gờm, khiến cuộc chiến bước sang giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết. Để tiêu diệt đối thủ, các thành viên buộc phải tìm và ghép đủ 6 mảnh bảng tên của Quái vật chúa mới có thể giành chiến thắng.

Và dĩ nhiên, Running Man Vietnam 2026 không thể thiếu những cú lật bất ngờ. Đến mức Hai Thành phải cảm thán “Đây là một tập chơi quá xuất sắc, biên tập quá xuất sắc!” Khi những bí mật cuối cùng dần được hé lộ, cục diện cuộc chiến tiếp tục đảo chiều, mang đến cái kết khiến người hâm mộ Runnies không khỏi hồi hộp và mong chờ những diễn biến tiếp theo.

Tập 16 cũng đánh dấu chặng cuối trong hành trình kéo dài 4 tháng của Gia tộc R tại Running Man Vietnam 2026. Một hành trình khép lại, nhưng những kỷ niệm, tiếng cười và cảm xúc mà các thành viên cùng khán giả đã trải qua sẽ còn đọng lại.