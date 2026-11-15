Diệu Nhi dùng nhạc 'không đi diễn' của Atus hát mừng đám cưới bố mẹ Hậu Hoàng

Hậu Hoàng tái hiện đám cưới của bố mẹ

Sau khi biết được điều mẹ luôn tiếc nuối: Kết hôn khi mới 19 tuổi, hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, mẹ chưa có cơ hội mặc váy cưới trong ngày trọng đại, Hậu Hoàng đã cùng ê-kíp lên kế hoạch chuẩn bị một đám cưới đặc biệt cho bố mẹ.

Để tạo sự bất ngờ, ê-kíp đưa mẹ Hậu Hoàng đến một địa điểm khác với lý do thực hiện bộ ảnh tại ruộng ngô. Trong khi đó, tại căn nhà cũ của gia đình, Hậu Hoàng cùng mọi người khẩn trương chuẩn bị không gian lễ cưới. Cổng kết lá, nơ ruy băng, rèm hồng, phông đỏ cùng những vật dụng quen thuộc được sắp đặt theo phong cách đám cưới những năm 90, gợi lại không khí ngày trọng đại của bố mẹ cách đây 35 năm.

Đáng chú ý, buổi lễ còn có sự góp mặt của Diệu Nhi trong vai trò MC kiêm ca sĩ khách mời. Dù vốn hoạt ngôn và duyên dáng, nữ diễn viên nhiều lần nghẹn ngào khi dẫn dắt chương trình. Cô cùng Hậu Hoàng gửi tặng bố mẹ những tiết mục văn nghệ, góp phần tạo nên không khí ấm áp cho buổi lễ.

Diệu Nhi mang nhạc cưới của ông xã Anh Tú Atus dành cho cô - Bài Này Không Để Đi Diễn - góp vui tại đám cưới của bố mẹ Hậu Hoàng.

Cùng với đó, những người bạn thân của mẹ Hậu Hoàng lần lượt xuất hiện, mang theo lời chúc mừng và các món quà cưới quen thuộc như mâm inox, phích nước, hoa tươi. Điểm kết của buổi lễ là sân khấu tái hiện tiểu phẩm Con cò bé bé do Hậu Hoàng và bố cùng biểu diễn. Đây là tiết mục từng giúp Hậu Hoàng giành giải Nhất tại hội thi Những công dân tí hon khi cô mới 4 tuổi nhưng không có mẹ đồng hành.

Món quà được bố Châu Bùi gìn giữ hơn 13 năm

Nếu Hậu Hoàng dành tặng bố mẹ một lễ kỷ niệm ngày cưới đặc biệt, Châu Bùi lại khiến bố bất ngờ bằng cuộc đoàn tụ gia đình. Nhưng trước đó, trong buổi cắm trại dành cho hai bố con, cô đã phát hiện một kỷ vật mà bố vẫn luôn nâng niu.

Bố Châu Bùi tiết lộ đang lưu giữ hai bức thư đặc biệt, trong đó có lá thư con gái viết trước khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ và được ê-kíp gửi lại. Khi nghe bố đọc những dòng tâm sự của mình, Châu Bùi nhớ đến câu viết: "Con sợ bố". Cô nhận ra, điều mình lo lắng không hẳn là sự nghiêm khắc của bố, mà là nỗi sợ khiến bố buồn hay thất vọng về mình.

Bất ngờ hơn cả là chiếc phong bì được bố gìn giữ suốt hơn 13 năm, bên trong có tờ tiền 50.000 đồng với số seri trùng ngày sinh nhật của ông, kèm dòng chữ: "Con Bùi Thái Bảo Châu chúc mừng sinh nhật bố". Châu Bùi không khỏi xúc động khi xem lại món quà được cô mua bằng tiền tự kiếm được khi còn học lớp 7 đã được bố trân trọng, nâng niu suốt từng ấy năm.

Không chỉ cùng bố nhìn lại những kỷ niệm cũ, Châu Bùi còn bí mật liên hệ với chị gái và ba cháu Sóc, Su, Shi để chuẩn bị một cuộc đoàn tụ gia đình. Nhờ sự phối hợp của người thân và ê-kíp, kế hoạch được giữ kín đến phút cuối. Khi chị gái và các cháu bất ngờ xuất hiện, bố Cường không giấu được sự ngỡ ngàng. Châu Bùi cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi cô được chứng kiến bố bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy.

Khép lại 12 tập Dấu Chân Tình Thân, Hậu Hoàng và Châu Bùi đều có cơ hội hiểu thêm về những người thân yêu. Cả hai cùng gửi đến đấng sinh thành hai món quà khác nhau nhưng cùng cho thấy giá trị của sự quan tâm và thấu hiểu trong gia đình. Qua mỗi câu chuyện, khán giả cũng bất giác tự nhắc nhở bản thân cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe và bày tỏ tình yêu thương với những người thân yêu khi còn có thể.