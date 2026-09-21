Diệu Ly giành Huy chương đồng thứ ba cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (phải) thắng kịch tính trong trận tranh Huy chương đồng. Ảnh: Bùi Lượng

Ở tứ kết, Diệu Ly tái ngộ Li Qiaoqiao (Trung Quốc), đối thủ từng thua cô tại giải vô địch châu Á 2026. Tuy nhiên, trong lần gặp lại tại ASIAD, võ sĩ Việt Nam không thể tái lập chiến thắng khi để thua với tỷ số 1-4, qua đó phải xuống nhánh tranh Huy chương đồng.

Tại trận tranh Huy chương đồng, Diệu Ly đối đầu Kama Tsubasa của Nhật Bản. Đây cũng là đối thủ từng thất bại trước nữ võ sĩ Việt Nam ở chung kết giải vô địch châu Á năm nay. Đáng chú ý, Kama Tsubasa trước đó để thua chính Li Qiaoqiao tại bán kết.

Bước vào trận đấu, Diệu Ly chủ động tấn công và nhanh chóng thực hiện đòn Ippon, vượt lên dẫn 3-0. Kama Tsubasa sau đó vùng lên mạnh mẽ, lần lượt san bằng cách biệt rồi vượt lên dẫn 4-3.

Không để đối thủ duy trì lợi thế, Diệu Ly tiếp tục gây sức ép và ghi điểm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 4-4. Khi thời gian thi đấu khép lại, võ sĩ Việt Nam được xác định giành chiến thắng nhờ luật Senshu, qua đó đoạt Huy chương đồng ASIAD 2026.

Tấm Huy chương đồng cũng giúp Diệu Ly nhận 110 triệu đồng tiền thưởng theo quy định, trong đó có phần thưởng nóng dành cho thành tích tại ASIAD.

Đây là tấm Huy chương đồng thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước Diệu Ly, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành Huy chương đồng đôi nam nữ môn teqball; Bùi Ngọc Nhi đoạt Huy chương đồng kata cá nhân nữ môn karate.

Võ sĩ Khuất Hải Nam (phải) thất bại trong trận tranh hạng ba nội dung kumite nam hạng dưới 67kg. Ảnh: Bùi Lượng

Cũng trong ngày thi đấu 21-9, võ sĩ Khuất Hải Nam không thể giành huy chương ở nội dung kumite nam hạng dưới 67kg.

Hải Nam khởi đầu tại vòng 16 bằng cuộc đối đầu võ sĩ chủ nhà Nhật Bản Yugo Kozaki. Dù thi đấu nỗ lực, võ sĩ Việt Nam để thua sát nút 2-3 và phải xuống nhánh tranh Huy chương đồng.

Ở nhánh đấu này, Hải Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần khi đánh bại Mohammed Ayed Alassiri (Saudi Arabia) với tỷ số 7-3, giành quyền vào trận tranh Huy chương đồng.

Tuy nhiên, trước Shih Cheng-chung của Đài Bắc Trung Hoa, Hải Nam liên tục bị đối thủ dẫn điểm và gặp khó khăn trong việc hóa giải các đòn tấn công. Chung cuộc, Hải Nam nhận thất bại 3-9, qua đó lỡ cơ hội giành huy chương trong lần đầu tham dự đấu trường ASIAD.