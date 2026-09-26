Điều làm thay đổi cuộc đời 'mỹ nhân ngọt ngào nhất Australia'

Trong một cuộc phỏng vấn với Camille Styles về thói quen buổi sáng, người mẫu nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào Miranda Kerr được hỏi về những cuốn sách yêu thích và không do dự gọi tên Power vs. Force.

Tác phẩm là thành quả quá trình nghiên cứu của tiến sĩ David R. Hawkins - một tiến sĩ, bác sĩ tâm thần, nhà nghiên cứu nhận thức và giảng viên tâm linh người Mỹ - nhằm chứng minh rằng bệnh tật của con người và những suy giảm năng lượng trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với những tư tưởng tiêu cực.

Siêu mẫu sinh năm 1983 nhiều lần bày tỏ cuốn sách này "làm thay đổi cuộc đời" cô, tác động trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và tư duy sống. Miranda cũng từng chia sẻ khi gặp áp lực hay những ngày tồi tệ, cô thường lật ngẫu nhiên một trang sách để nâng cao tần số năng lượng và lấy lại sự bình yên.

Trong bài viết "7 quy tắc trưởng thành của Miranda Kerr" trên Intothegloss, siêu mẫu chia sẻ: "Trong cuốn Power vs. Force, ông nói về bệnh tật, tức là sự khó chịu - không thoải mái - và xảy ra ở các trạng thái tâm trí thấp hơn. Là con người, bạn không thể thoát khỏi những cảm xúc này, nhưng điều ông nói là khi bạn cảm thấy tức giận, tội lỗi, sợ hãi hay bất cứ điều gì khác, hãy để bản thân mình trải nghiệm cảm xúc đó, đừng chìm đắm trong nó. Hãy trải nghiệm nó, cảm nhận nó, và sau đó chọn một điều khác bởi vì bạn có quyền lựa chọn".

Siêu mẫu Miranda Kerr.

Bản đồ ý thức

Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1995 và sau đó trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của David R. Hawkins. Tại Việt Nam, Power vs. Force có tên Trường năng lượng và những nhân tố quyết định tinh thần, sức khỏe con người. Đây là một trong những cuốn sách được độc giả tìm mua khá nhiều trong năm 2020, bán ra hơn 15.000 bản chỉ sau khoảng nửa năm phát hành. Còn trên toàn cầu, cuốn sách đã được dịch ra 25 thứ tiếng và đã bán được hơn một triệu bản.

Điểm đặc biệt nhất của Power vs. Force nằm ở hệ thống mà Hawkins gọi là “Map of Consciousness” (Bản đồ ý thức). Ông chia các trạng thái tinh thần của con người thành nhiều cấp độ, từ những cảm xúc tiêu cực như nhục nhã, tội lỗi, thờ ơ, đau buồn, sợ hãi đến những trạng thái tích cực hơn như can đảm, chấp nhận, lý tính, tình yêu, niềm vui và cuối cùng là giác ngộ.

Thang đo được đặt từ 1 đến 1.000. Theo Hawkins, mỗi cảm xúc tương ứng với một mức “năng lượng” nhất định. Chẳng hạn, nhục nhã ở mức 20, sợ hãi ở mức 100, can đảm ở mức 200, lý tính ở mức 400 và tình yêu ở mức 500. Trong đó tác giả nhấn mạnh rằng mức 200 là ranh giới quan trọng: dưới mức này thuộc về “force” - cưỡng ép, còn từ 200 trở lên thuộc về “power” - sức mạnh.

Cách chia này là trung tâm của cuốn sách. Hawkins cho rằng những cảm xúc ở mức thấp khiến con người tiêu hao năng lượng và tạo ra tác động tiêu cực lên cá nhân cũng như cộng đồng. Ngược lại, những trạng thái như can đảm, yêu thương, khoan dung hay bình an giúp con người tạo ra năng lượng và ảnh hưởng tích cực.

Cuốn sách được xuất bản năm 2020 ở Việt Nam. Ảnh: Thái Hà Books.

Ở đây, “power” và “force” không đơn giản là hai từ chỉ sức mạnh. Hawkins dùng chúng để phân biệt hai cách con người tác động lên thế giới. “Force” dựa vào áp đặt, kiểm soát, sợ hãi hoặc cưỡng ép; “power” đến từ những yếu tố như sự thật, tình yêu, lòng can đảm và tính chính trực. Theo logic của cuốn sách, một người có thể giành được quyền kiểm soát bằng “force”, nhưng ảnh hưởng bền vững hơn phải đến từ “power”.

Từ hệ thống này, Hawkins mở rộng sang nhiều vấn đề khác nhau, từ sức khỏe, chính trị, kinh doanh, tôn giáo, đạo đức, các mối quan hệ và quá trình phát triển cá nhân. Ông cho rằng suy nghĩ tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần mà còn liên quan đến sức khỏe thể chất.

Theo Hawkins, quá trình trách móc, hận thù người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ và nó cũng tạo ra nhiều áp lực trên cơ thể vì thế tần số rung động sẽ giảm và những người này có nguy cơ bị mắc nhiều loại bệnh. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói. Tiến sĩ Hawkins cho rằng tần số rung động cao nhất là từ bi giác ngộ.

Sức ảnh hưởng

Power vs. Force tạo được ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng quan tâm đến tâm linh, phát triển bản thân và sức khỏe tinh thần. Trong bài đánh giá trên Galileo Commission, cây bút David Lorimer từng nhận xét Power vs. Force là “a revelation” - tức một sự khai sáng. Lorimer cho biết ông được bạn bè giới thiệu cuốn sách và bị ấn tượng bởi cách Hawkins xây dựng hệ thống “thang đo ý thức”.

Lee Iacocca, cựu CEO Chrysler, cho rằng tác phẩm xuất hiện đặc biệt đúng lúc và là một đóng góp đáng kể cho việc tìm hiểu cũng như giải quyết những vấn đề con người đang đối mặt ngày nay. Sam Walton, nhà sáng lập Walmart, cũng đánh giá cao phần nghiên cứu về những mô hình hấp dẫn trong lĩnh vực kinh doanh ở cuốn sách này.

Trong khi đó, Michael Starks, nhà nghiên cứu viết về triết học, tâm lý học và khoa học nhận thức, dành hẳn một bài đánh giá riêng chi tiết cho Power vs. Force, trong tuyển tập Suicidal Utopian Delusions in the 21st Century - Philosophy, Human Nature and the Collapse of Civilization - Articles and Reviews 2006-2019. Ông đặc biệt chú ý đến phương pháp kiểm tra cơ bắp mà Hawkins sử dụng, qua đó cho rằng phản ứng của cơ thể có thể giúp xác định một mệnh đề là đúng hay sai.

Starks viết rằng ông “đã quá quen với những cuốn sách kỳ lạ và những con người đặc biệt, nhưng Hawkins vẫn nổi bật bởi việc sử dụng một kỹ thuật đơn giản để kiểm tra sức căng cơ như chìa khóa xác định ‘sự thật’ của bất kỳ loại mệnh đề nào”. Theo ông, vấn đề không nằm ở việc con người có những phản ứng vô thức trước hình ảnh, âm thanh, ý tưởng hay con người. Những phản ứng sinh lý và tâm lý tự động này vốn đã được nghiên cứu trong tâm lý học.

Starks cho rằng Hawkins đã không đặt phương pháp của mình trong bối cảnh đầy đủ của nghiên cứu tâm lý về nhận thức vô thức và tính tự động của hành vi. Ông viết rằng tác giả dường như không biết đến “một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn và đã được thiết lập từ lâu trong tâm lý học xã hội, thường được gọi bằng những thuật ngữ như ‘nhận thức ngầm’ và ‘tính tự động’”. Những nghiên cứu này sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, từ đo hoạt động điện não, phản ứng điện của da đến phản hồi bằng lời nói, thay vì chỉ dựa vào sức căng cơ.

Dù vậy, đánh giá của Starks không hoàn toàn phủ nhận giá trị của cuốn sách. Ông kết luận đây là một cuốn sách dễ đọc và một số nhà trị liệu cũng như giáo viên tâm linh có thể thấy nó hữu ích.