Ảnh minh họa/internet.

* Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, có bằng đại học tháng 12/2016. Tháng 1/2017, tôi thi đỗ viên chức, được xếp vào giáo viên tiểu học hạng IV (V.07.03.09), lương bậc 1, hệ số 1,86 (tập sự 6 tháng). Đến năm 2025, tôi hưởng lương 2,66 (bậc 5). Tháng 12/2025, tôi được xét thăng hạng III (V.07.03.29) và hưởng lương 2,67 (bậc 2). Xin hỏi, khi tôi đủ 9 năm công tác (đã trừ 6 tháng tập sự), thì có được làm hồ sơ xét thăng hạng II theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT không (hiện tôi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đạt chuẩn hạng II)? Nếu được thì việc chuyển xếp lương của tôi sẽ như thế nào? Nếu không được nâng hạng II khi đủ 9 năm thì tôi cần đợi thêm bao lâu để được xét? (minhtuyen***@gmail.com).

* Trả lời: Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT. Trong đó, giáo viên phải đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (bao gồm cả thời gian giữ hạng tương đương) theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT. Tức là, bạn phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thời gian được tính vào thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT. Trong đó có thời gian chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và hạng IV (mã số V.07.03.09).

Nếu bạn đã có đủ 9 năm giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và hạng IV (mã số V.07.03.09); đồng thời, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT thì bạn có thể được xem xét đăng ký dự xét thăng hạng theo kế hoạch của địa phương và nhu cầu vị trí việc làm của cơ sở giáo dục.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Cửa Nam, Hà Nội). Email: bandocgdtd@gmail.com.