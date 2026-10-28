Điều kiện xếp hạng II mới với giáo viên tiểu học

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Sau đó, tôi được Sở GD&ĐT sắp xếp dạy tiểu học, được cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiểu học, có cấp chứng chỉ. Hiện, tôi được xếp ngạch Giáo viên tiểu học chính mã 15a.204, sau đó được xếp mã ngạch V.07.03.08. Năm 2018, tôi đỗ kỳ thi thăng hạng từ hạng III (mã V.07.03.08) lên hạng II tiểu học (mã V.07.03.07).

Tôi có đủ cả chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II tiểu học. Đến khi có thông tư hướng dẫn xếp hạng, thăng hạng giáo viên theo vị trí việc làm thì không được xếp vào hạng II mới mà tụt xuống hạng III. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện xếp hạng II mới không? – Nguyễn Hồng Trinh (hongtrinh***@gmail.com).

* Trả lời: Điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là: "Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học, cấp học giảng dạy hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học, cấp học giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông".

Đồng thời, tại khoản 5 Điều 13 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, Quốc hội giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết chuẩn nghề nghiệp nhà giáo các cấp học.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT quy định, giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học trừ giáo viên giảng dạy các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Ngoại ngữ, Tin học và Công nghệ, Tiếng dân tộc thiểu số.

Căn cứ vào quy định nêu trên, bạn cần liên hệ với cơ quan quản lý có thẩm quyền để được hướng dẫn tham gia đào tạo nhằm đáp ứng tiêu chuẩn trình độ của giáo viên tiểu học hoặc xem xét bố trí, chuyển đổi sang vị trí việc làm phù hợp với trình độ được đào tạo.

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