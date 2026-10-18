Điều kiện, thủ tục hoạt động ngân hàng tại khu thương mại tự do

Thông tư 52 quy định hoạt động phòng giao dịch tại khu thương mại tự do

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 52/2026/TT-NHNN (Thông tư 52) quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục mở và hoạt động của phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong khu thương mại tự do, khu phi thuế quan.

Thông tư 52 được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc mở và vận hành phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại khu thương mại tự do, khu phi thuế quan.

Thông tư 52 gồm 5 chương, 21 điều. Trong đó, Chương I quy định chung (Điều 1-4); Chương II về thành lập, thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch (Điều 5-9); Chương III về hoạt động của phòng giao dịch (Điều 10); Chương IV về chấm dứt hoạt động phòng giao dịch (Điều 11-13); và Chương V về tổ chức thực hiện (Điều 14-21).

Theo Ngân hàng nhà nước, Thông tư 52 được xây dựng trên cơ sở tham khảo các quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, đồng thời điều chỉnh phù hợp với quy định mới về việc chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở phòng giao dịch tại khu thương mại tự do, khu phi thuế quan.

Các quy định tập trung vào việc thành lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động và nội dung hoạt động của phòng giao dịch, cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước đối với mô hình này. Qua đó, quy định mới góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời phù hợp với định hướng phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 52 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.