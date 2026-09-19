Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 361/2026/NĐ-CP quy định rõ điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học

Nghị định quy định điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học (bao gồm trường hợp thành lập mới hoặc thành lập trên cơ sở các cơ sở giáo dục đang hoạt động hợp pháp): (*)

a- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b- Có ít nhất một địa điểm làm trụ sở chính được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật với diện tích tối thiểu là 05 ha; cơ sở vật chất phù hợp quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường, đất đai.

Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động được phép thuê cơ sở vật chất ổn định, liên tục với thời hạn thuê mỗi chu kỳ ít nhất 05 năm để phục vụ hoạt động giáo dục đại học.

c- Có năng lực tài chính trực tiếp phục vụ hoạt động của cơ sở giáo dục đại học như sau:

Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, phải có dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm đề nghị thành lập, trong đó xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch hoặc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết toán hoàn thành.

Đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục, vốn đầu tư phải là vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, bảo đảm duy trì hoạt động đào tạo và vận hành tương ứng với quy mô đào tạo dự kiến và chiến lược, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn ít nhất 05 năm sau khi thành lập. Tại thời điểm thẩm định cho phép thành lập, nhà đầu tư phải hoàn thành và nghiệm thu cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, tài sản hữu hình khác cho cơ sở giáo dục đại học tại địa điểm đặt trụ sở chính với tổng giá trị đầu tư thực tế được kiểm toán hoặc định giá đạt tối thiểu 300 tỷ đồng.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cơ sở giáo dục đại học tư thục được cho phép thành lập, nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển giao cho cơ sở giáo dục đại học quyền sử dụng đất, tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, tài sản hữu hình khác đã được thẩm định theo quy định và vốn bằng tiền, tài sản hợp pháp khác để bảo đảm duy trì hoạt động đào tạo theo quy mô đào tạo dự kiến.

Các khoản đầu tư bổ sung vượt mức đầu tư tối thiểu quy định tại điểm này được thực hiện theo lộ trình, cam kết đầu tư của nhà đầu tư và kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học.

Riêng đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động được hưởng mức ưu đãi như sau: tại thời điểm thẩm định cho phép thành lập, nhà đầu tư phải hoàn thành và nghiệm thu cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị tại trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học với tổng giá trị đầu tư thực tế được kiểm toán hoặc định giá đạt tối thiểu 200 tỷ đồng.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cơ sở giáo dục đại học tư thục được cho phép thành lập, nhà đầu tư phải chuyển cho cơ sở giáo dục đại học tư thục đủ số tiền chi trả cho đội ngũ giảng viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại trụ sở chính tương ứng với quy mô đào tạo dự kiến và chiến lược, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn ít nhất 05 năm sau khi thành lập. Đồng thời nhà đầu tư phải cam kết chuyển đủ vốn đầu tư còn lại để bảo đảm duy trì hoạt động và vận hành cơ sở giáo dục đại học trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định cấp phép hoạt động. Trường hợp không bảo đảm thực hiện đầu tư đã được ưu đãi thì cơ sở bị đình chỉ tuyển sinh mới cho tới khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đầu tư theo quy định.

Điều kiện thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

a - Trường hợp thành lập mới phân hiệu:

Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về cơ sở vật chất: Địa điểm đặt phân hiệu có diện tích đất đáp ứng mức tối thiểu tính theo mét vuông trên một người học theo quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học, tương ứng với quy mô đào tạo dự kiến tối thiểu từ 800 người học chính quy quy đổi theo trình độ, lĩnh vực đào tạo, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học đối với đất hoặc cơ sở vật chất gắn liền với đất để phục vụ hoạt động giáo dục với thời hạn còn lại tối thiểu 50 năm tại thời điểm nộp hồ sơ; có cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường, đất đai. Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động được phép thuê cơ sở vật chất ổn định, liên tục theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm để thành lập phân hiệu.

Về nguồn lực tài chính trực tiếp phục vụ hoạt động của phân hiệu:

Đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học công lập, có dự án đầu tư xây dựng phân hiệu đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm đề nghị thành lập, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch hoặc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết toán hoàn thành.

Đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tư thục, phải có vốn đầu tư hợp pháp không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất; bảo đảm duy trì hoạt động đào tạo tương ứng với quy mô đào tạo dự kiến tại phân hiệu và chiến lược, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn ít nhất 05 năm sau khi phân hiệu được thành lập. Tại thời điểm thẩm định cho phép thành lập, nhà đầu tư phải hoàn thành và nghiệm thu cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, tài sản hữu hình khác cho cơ sở giáo dục đại học tại địa điểm đặt phân hiệu với tổng giá trị đầu tư thực tế được kiểm toán hoặc định giá đạt tối thiểu 100 tỷ đồng.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tư thục được thành lập, nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển giao cho cơ sở giáo dục đại học quyền sử dụng đất, tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, tài sản hữu hình khác đã được thẩm định theo quy định và vốn bằng tiền, tài sản hợp pháp khác để bảo đảm duy trì hoạt động đào tạo theo quy mô đào tạo dự kiến tại phân hiệu.

Các khoản đầu tư bổ sung vượt mức đầu tư tối thiểu quy định được thực hiện theo lộ trình, cam kết đầu tư của nhà đầu tư và kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học.

b- Trường hợp thành lập phân hiệu từ các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo đang hoạt động hợp pháp thuộc cơ sở giáo dục đại học: được thành lập phân hiệu trên cơ sở sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có và quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó .

c- Trường hợp thành lập phân hiệu từ các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo khác đang hoạt động hợp pháp (nếu có): phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được thành lập phân hiệu theo quy định tại điểm b nêu trên.

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được cho phép thành lập tại Việt Nam

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được cho phép thành lập tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Các điều kiện tương ứng quy định tại (*) nêu trên áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đầu tư thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, thuộc nhóm 500 cơ sở giáo dục đại học được xếp thứ hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng cơ sở giáo dục đại học có uy tín trên thế giới của một trong ba năm gần nhất tính đến thời điểm đề nghị cho phép thành lập; đang duy trì hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và được công nhận hoặc kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan bảo đảm chất lượng giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giáo dục của quốc gia nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính công nhận hoặc cho phép hoạt động.