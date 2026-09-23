Điều kiện thành lập, cấp phép hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

Nghị định gồm 5 chương: Quy định chung, Cơ sở giáo dục mầm non, Cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt, Cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác, Điều khoản thi hành. Nghị định quy định rõ về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đáng chú ý, tại Điều 7 của nghị định quy định điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non như sau: phù hợp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi trường đặt trụ sở. Có địa điểm dự kiến xây dựng trường phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp không phải là công trình giáo dục và đào tạo, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, diện tích sàn xây dựng được tính tương đương diện tích đất nhưng không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.