Một trong những điều kiện để được cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non là phải có cơ sở vật chất tối thiểu, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong đó, Nghị định quy định rõ về điều kiện thành lập, cấp phép hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non.

Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non

Nghị định quy định điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non bao gồm:

Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi trường đặt trụ sở.

Có địa điểm dự kiến xây dựng trường phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp không phải là công trình giáo dục và đào tạo, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, đồng thời, đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, diện tích sàn xây dựng được tính tương đương diện tích đất nhưng không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non

Theo Nghị định, để được cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non phải đáp ứng các điều kiện sau:

1- Có cơ sở vật chất tối thiểu, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với trường mầm non dân lập, tư thục (bao gồm cả trường mầm non do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị) phải có lộ trình bảo đảm cơ sở vật chất tối thiểu đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với quy mô dự kiến cao nhất của nhà trường.

2- Có đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người lao động bảo đảm đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm để tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

3- Có nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục:

a) Đối với trường mầm non tư thục, mức đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/01 trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ vào thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất của nhà trường. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

Trường hợp trường mầm non tư thục không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định.

b) Đối với trường mầm non công lập, dân lập, nguồn lực tài chính do cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc cộng đồng dân cư ở cơ sở chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non theo quy định.

Các trường hợp đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường mầm non

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường mầm non:

1- Trường mầm non bị đình chỉ tuyển sinh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Trong quá trình hoạt động không bảo đảm một trong các điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục quy định nêu trên.

b. Tổ chức hoạt động giáo dục không đúng địa điểm được cấp phép.

c. Vi phạm quy định của pháp luật đến mức phải đình chỉ tuyển sinh.

2- Trường mầm non bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh theo quy định tại khoản 1 nêu trên mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

b. Trong thời gian bị đình chỉ tuyển sinh theo quy định tại khoản 1 nêu trên vẫn cố tình tổ chức tuyển sinh trái quy định.

c. Vi phạm quy định của pháp luật đến mức phải đình chỉ hoạt động giáo dục.

3- Thời hạn đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường mầm non được xác định cụ thể trong quyết định đình chỉ nhưng tối đa không quá 12 tháng.