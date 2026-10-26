Điều kiện thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II

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Tháng 5/2025, tôi có bằng đại học và đến ngày 1/7/2025 được xếp hạng chức danh Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29). Xin hỏi, để thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.28), tôi có cần phải giữ bằng đại học và hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29) trong 12 tháng không? – Hồ Thị Hải Ly (holy***@gmail.com).

* Trả lời: Việc xác định thời gian giữ chức danh nghề nghiệp tương đương đối với giáo viên thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học.

Theo đó, thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được tính vào thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và không yêu cầu giáo viên phải đạt trình độ đại học trong thời gian này.

Bên cạnh đó, quy định viên chức "phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng" tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 7/12/2023) chỉ áp dụng đối với trường hợp được tính thời gian tương đương là thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận.

Đồng thời, tại quy định về thời gian giữ hạng III để đăng ký dự xét lên hạng II ở Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, không yêu cầu giáo viên phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (mã số V.07.03.29) ít nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

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