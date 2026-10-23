Điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu căn hộ cho người nước ngoài ở từng dự án

Hội thảo “Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại thành phố Bắc Ninh” do UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy vừa tổ chức đã đánh giá nhu cầu, nguồn cung, những vướng mắc về pháp lý và đề xuất giải pháp phát triển thị trường nhà ở phù hợp với yêu cầu thu hút đầu tư, nguồn nhân lực quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20/9/2026 mở ra không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị, quản trị và môi trường sống.

Hình ảnh thi công tại một dự án được chấp thuận cho người nước ngoài mua/thuê căn hộ tại Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Xuân

Tính đến hết tháng 9/2026, Bắc Ninh có 3.720 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 52,39 tỷ USD. Tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 11,81%, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố. Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ, sản xuất quốc tế kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về chỗ ở cho chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý nước ngoài làm việc lâu dài trên địa bàn.

Vì vậy, thành phố cần đánh giá sát nhu cầu thực tế, khả năng đáp ứng của thị trường và những vướng mắc trong tiếp cận nhà ở của người nước ngoài. Đặc biệt, thông tin về dự án đủ điều kiện sở hữu, hạn mức còn lại, thủ tục giao dịch và cơ quan giải quyết hồ sơ cần được công khai, kết nối thuận tiện hơn.

Tọa đàm đã mang lại những thông tin thiết thực đối với thị trường bất động sản thời gian tới. Ảnh: Việt Dũng

Phiên tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ hội thảo do Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn VnEconomy, điều phối cùng sự tham dự của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp… đã đi sâu phân tích các loại hình nhà ở người nước ngoài có thể tiếp cận; điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu tại từng dự án; những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí chỗ ở cho chuyên gia. Các vấn đề về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận và trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị môi giới, cơ quan quản lý cũng được đưa ra trao đổi, trong đó có việc tham khảo hình ảnh giấy chứng nhận đã cấp để thảo luận những tình huống pháp lý thực tế.

Ban Truyền hình VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên Tọa đàm với những thông tin thời sự, thiết thực, hấp dẫn xung quanh việc phát triển thị trường nhà ở nói chung và thị trường nhà ở dành cho người nước ngoài nói riêng.