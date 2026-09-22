Điều kiện giảm trừ khoản chi phí cho y tế, giáo dục khi tính thuế TNCN

Theo Thuế Hà Nội, đây là một trong những điểm mới đáng chú ý, hỗ trợ người dân giảm bớt chi phí thiết yếu và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tăng quyền lợi cho người nộp thuế.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế.

(Ảnh AI thiết kế)

Khoản chi được giảm trừ bao gồm: các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả tổng không quá 23 triệu đồng/năm;

Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước tổng không quá 24 triệu đồng/năm, cụ thể: Khoản tiền học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ trên phải đáp ứng các điều kiện sau: Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; Hóa đơn, chứng từ để được giảm trừ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế; Không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả từ nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, nguồn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chi trả dưới các hình thức.

Thuế Hà Nội lưu ý, để được hưởng chính sách giảm trừ đối với các khoản chi y tế, giáo dục - đào tạo, người nộp thuế hãy chủ động lưu giữ hóa đơn, chứng từ thanh toán và hồ sơ liên quan đến các khoản chi thực tế phát sinh trong năm. Khi thực hiện quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế căn cứ các khoản chi thực tế và đối chiếu theo quy định nên trên để kê khai giảm trừ vào thu nhập chịu thuế, qua đó bảo đảm đầy đủ quyền lợi của mình.

Chính sách giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo là một bước tiến đáng chú ý trong hoàn thiện pháp luật thuế TNCN. Với định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, chính sách góp phần giảm gánh nặng tài chính, nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích đầu tư cho sức khỏe và tri thức, đồng thời tăng cường tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế.