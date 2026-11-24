Trận hòa 3-3 với U17 New Zealand tối 23/11 giúp U17 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. Trước lượt trận cuối gặp U17 Mali ngày 26/11, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn còn nhiều cơ hội giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, thậm chí có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai.

Tuy nhiên, đây chỉ là các điều kiện trên lý thuyết. Để biến các khả năng này trở thành hiện thực, nhiệm vụ đối với U17 Việt Nam không đơn giản.

U17 Việt Nam còn cơ hội vượt qua vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

Sau lượt trận thứ hai bảng G, U17 Mali chắc chắn giành ngôi đầu bảng với 6 điểm và thành tích đối đầu tốt hơn U17 Bỉ, đội đang đứng thứ hai với 3 điểm. Trong khi đó, U17 Việt Nam và U17 New Zealand lần lượt xếp thứ ba và thứ tư khi cùng có 1 điểm.

Theo thể thức của FIFA U17 World Cup 2026, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng đấu giành quyền vào vòng 32 đội.

Bàn thắng “quý như vàng” của Trương Nguyễn Duy Khang giúp U17 Việt Nam níu giữ hy vọng đi tiếp. Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam chạm trán U17 Mali, trong khi U17 New Zealand đối đầu U17 Bỉ.

Video: Highlight U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand.

Nếu U17 Việt Nam thắng Mali, đồng thời New Zealand thắng Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giành vị trí nhì bảng với 4 điểm nếu xếp trên New Zealand về các chỉ số phụ.

U17 Việt Nam xếp thứ ba nếu thắng Mali nhưng Bỉ không thua New Zealand, hoặc New Zealand thắng Bỉ và có chỉ số phụ tốt hơn Việt Nam. Khi đó, đại diện Đông Nam Á có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tối thiểu là 0. Đây là thành tích mang lại cơ hội lớn để U17 Việt Nam lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nếu U17 Việt Nam hòa Mali và New Zealand không thắng Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba với 2 điểm và hiệu số bàn thắng bại -1. Cơ hội đi tiếp khi đó phụ thuộc vào kết quả ở các bảng đấu khác.

Nếu U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng thua ở lượt trận cuối, thứ hạng của hai đội được phân định dựa trên hiệu số bàn thắng bại và các chỉ số phụ tiếp theo. Ngay cả khi giữ được vị trí thứ ba, U17 Việt Nam cũng chỉ có 1 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tốt nhất là -2. Cơ hội đi tiếp rất mong manh.

U17 Việt Nam chắc chắn bị loại trong hai trường hợp: thua Mali trong khi New Zealand không thua Bỉ, hoặc hòa Mali trong khi New Zealand thắng Bỉ.

Tuy nhiên, với những gì thầy trò HLV Cristiano Roland đã thể hiện qua hai lượt trận đầu tiên, người hâm mộ có quyền hy vọng U17 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ trước Mali.

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