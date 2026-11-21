Sau lượt trận mở màn bảng G, U17 Việt Nam tạm đứng thứ ba với 0 điểm, hiệu số -1. U17 Mali dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +3, tiếp theo là U17 Bỉ với 3 điểm, hiệu số +1. New Zealand xếp cuối bảng sau thất bại 0-3 trước Mali.

Theo thể thức U17 World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Dù thất bại 2-3 trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026 - Ảnh: M.A

Như vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland có hai con đường đi tiếp: giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng G hoặc lọt vào nhóm tám đội hạng ba xuất sắc nhất.

Trước mắt, U17 Việt Nam cần hướng đến chiến thắng trước New Zealand ngày 23/11. Nếu thắng, đội tuyển sẽ có 3 điểm và cải thiện hiệu số bàn thắng bại, tạo lợi thế trước lượt cuối gặp Mali.

Đặc biệt, nếu thắng New Zealand và hòa Mali, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm, qua đó mở rộng đáng kể cơ hội giành vé vào vòng 32 đội.

Nếu toàn thắng hai trận còn lại, đại diện Đông Nam Á có 6 điểm và chắc chắn có vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Ngược lại, nếu hòa New Zealand, U17 Việt Nam cần đánh bại Mali để đạt 4 điểm. Trường hợp thua New Zealand, đội tuyển buộc phải thắng Mali và chờ kết quả các trận khác.

Với màn trình diễn quả cảm trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng tạo bất ngờ và viết tiếp lịch sử tại World Cup 2026.