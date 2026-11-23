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Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 162/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/11/2026, quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, điều kiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, không thông qua đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, để được giao làm chủ đầu tư, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; có văn bản cam kết giá cho thuê nhà ở không vượt quá khung giá cho thuê nhà ở do UBND Thành phố quy định; có cam kết về phương án quản lý, vận hành dự án và bảo đảm các yêu cầu về tỷ lệ nhà ở cho thuê, tỷ lệ nhà ở cho thuê dành cho đối tượng chính sách, tiêu chuẩn diện tích căn hộ cho thuê và tỷ lệ nhà ở thương mại để bán (nếu có).

Đáng chú ý, trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện giao chủ đầu tư, thì việc lựa chọn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất dự án hoặc là nhà đầu tư duy nhất có quyền sử dụng đất đối với một phần diện tích đất của dự án; Nhà đầu tư có vốn chủ sở hữu cam kết phân bổ cho dự án cao hơn, trường hợp nhà đầu tư liên danh thì xác định năng lực tài chính theo tổng vốn chủ sở hữu cam kết phân bổ cho dự án của các thành viên trong liên danh; Nhà đầu tư có kinh nghiệm đã và đang làm chủ đầu tư số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở nhiều hơn, với quy mô tổng mức đầu tư tương đương hoặc lớn hơn.

Trong trường hợp không xác định được nhà đầu tư theo các tiêu chí ưu tiên, thì xem xét nhà đầu tư có thời gian nộp hồ sơ hợp lệ sớm hơn. Thời gian nộp hồ sơ hợp lệ sớm hơn được cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư xác nhận bằng văn bản.

Những quy định trên được ban hành trong bối cảnh Hà Nội đang tìm kiếm các giải pháp phát triển quỹ nhà ở cho thuê, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân.

Tại cuộc họp mới đây về vấn đề này, Lãnh đạo Thành phố đã đề cập đến kinh nghiệm từ một số quốc gia, trong đó có Singapore, với mô hình phát triển quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn, được quản lý chuyên nghiệp, đã góp phần đảm bảo chỗ ở ổn định và tăng tính linh hoạt của thị trường bất động sản đô thị.

Từ đó, lãnh đạo Hà Nội cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về nhà ở theo hướng phân loại rõ hơn các nhóm nhà ở, gồm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở tái định cư. Đặc biệt, cần làm rõ cơ chế vận hành của nhà ở cho thuê - loại hình đang thiếu khung pháp lý đầy đủ, dẫn tới khó khăn trong thu hút đầu tư và triển khai thực tế.

Theo Lãnh đạo Thành phố, điểm cốt lõi hiện nay không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay đầu tư, mà là sự thay đổi về tư duy phát triển nhà ở. Cần chuyển từ tư duy sở hữu nhà ở bằng mọi giá sang tư duy tiếp cận nhà ở phù hợp nhu cầu và khả năng chi trả, trong đó, nhà ở cho thuê đóng vai trò quan trọng.

Với định hướng này, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê rất rộng, bao gồm: công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác. Hiện nay, Hà Nội đã triển khai một số mô hình nhà ở cho thuê dành cho công nhân, sinh viên và nhà ở xã hội cho thuê.

Liên quan đến tình hình cho thuê nhà ở, dữ liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trong tháng 10/2026, Khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng, phường Việt Hưng có 510 căn hộ đang cho thuê, 5 căn hộ trống; Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, phường Từ Liêm có 4.848 chỗ ở đang cho thuê, 2.520 chỗ ở trống; Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở có 2.822 chỗ ở đang cho thuê, 3.306 chỗ ở trống.