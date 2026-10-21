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Tháng 5/2024, tôi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26). Xin hỏi, thời gian tôi giữ hạng IV (V.07.02.06) có được tính là thời gian giữ hạng tương đương với hạng III (V.07.02.26) không? Tôi đủ điều kiện để nộp hồ sơ xét thăng hạng II giáo viên mầm non không? – Nguyễn Thanh Quý (thanhquy***@gmail.com).

* Trả lời: Thời gian được tính vào thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể: Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26); Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05);

Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06); Thời gian giữ ngạch giáo viên mầm non chính (mã số 15a.206); Thời gian giữ ngạch giáo viên mầm non (mã số 15.115);

Thời gian khác được cơ quan có thẩm quyền xác định tương đương với các hạng, ngạch quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản này khi giáo viên được chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đáp ứng quy định của Chính phủ tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

Về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) hiện đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ GD&ĐT và theo đề án, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng tại địa phương. Trong đó, tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng chỉ là một trong số các tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký xét thăng hạng.

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