Điều kiện để lương 17 triệu/1 tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Lương 17 triệu/1 tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

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Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Riêng các nội dung liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ 1/1/2026.

Thông tin trên Tạp chí điện tử Zingnews, một trong những điểm đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi này là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc.

Cụ thể, theo quy định mới, mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm; mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập dưới 17 triệu đồng/tháng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) kể từ năm 2026.

Trường hợp này, mức đóng bảo hiểm xã hội được tính trên toàn bộ thu nhập, tương ứng 10,5% (gồm 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế và 1% bảo hiểm thất nghiệp), tương đương 1,785 triệu đồng/tháng. Tổng mức giảm trừ đạt 17,285 triệu đồng, cao hơn thu nhập chịu thuế nên cá nhân không phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tương tự, cá nhân có thu nhập 24 triệu đồng/tháng và 1 người phụ thuộc cũng không phải nộp thuế TNCN sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc. Với trường hợp có 2 người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập 31 triệu đồng/tháng sẽ chưa phải nộp thuế khi áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định mới.

Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2026?

Dưới đây là bảng mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân tương ứng với số lượng người phụ thuộc mà người nộp thuế có thể tham khảo:

Người phụ thuộc là những ai?

Theo Báo Quân đội nhân dân, điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có quy định về người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

1. Con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động;

2. Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.