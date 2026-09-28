Điều kiện chuyển sang giáo viên hạng II mới

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Tháng 7/2016, tôi được bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.11. Xin hỏi, năm 2026 không còn mã số V.07.04.11 thì tôi có đủ điều kiện chuyển sang hạng II mới không? Nếu được chuyển thì cần làm những hồ sơ gì vì hiện địa phương không có công văn về việc chuyển hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên? – Nguyễn Thị Huế (nguyenhue***@gmail.com).

* Trả lời: Trước ngày 14/4/2026, việc chuyển xếp chức danh đối với Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023).

Theo đó, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) đối với Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT), hiệu trưởng trường THCS công lập có trách nhiệm lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên THCS trong trường THCS công lập thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp.

Theo thông tin bạn cung cấp về quá trình công tác thì hiện tại bạn đã đủ điều kiện về thời gian giữ hạng để bổ nhiệm hạng II (mã số V.07.04.31) (nếu trong thời gian công tác không có thời gian bị gián đoạn theo quy định của pháp luật).

Bạn cần cung cấp hồ sơ về thời gian giữ hạng và đề nghị hiệu trưởng nhà trường rà soát, trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của địa phương xem xét, bổ nhiệm vào chức danh tương ứng theo quy định tại Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng GD&ĐT quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

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