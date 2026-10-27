Điều kiện bổ nhiệm từ giáo viên hạng II cũ sang hạng II mới

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Hỏi: Tôi là giáo viên THCS, đang giữ hạng II cũ (V.07.04.11), có đủ các tiêu chuẩn về thành tích, bằng cấp.Năm 2024, trường tôi xét bổ nhiệm giáo viên hạng II cũ sang hạng II mới nhưng do chưa đủ 9 năm (không kể thời gian tập sự) giữ hạng cũ nên tôi không được bổ nhiệm. Hiện nay, tôi đã đủ điều kiện về thời gian, bằng cấp, thành tích theo khoản 1 Điều 9 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, đã được bổ sung tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT. Xin hỏi, tôi có được bổ nhiệm từ hạng II cũ sang hạng II mới không? Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, tôi cần gặp cơ quan nào để được giải quyết về vấn đề này? – (phamhuyen***@gmail.com).

* Trả lời: Trước ngày 14/4/2026, việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh đối với giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023).

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT), bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) đối với Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT: "Kể từ ngày 3 /11/2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/11/2015)".

Trường hợp này không bao gồm đối tượng được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ hoặc chính sách tuyển dụng đặc thù của địa phương (nếu có).

Đồng thời, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT) người đứng đầu các trường THCS công lập trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên THCS thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp.

Do đó, bạn cần cung cấp đầy đủ hồ sơ về quá trình công tác để hiệu trưởng nhà trường rà soát, xác định đúng đối tượng, lập phương án và trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp của địa phương xem xét, bổ nhiệm vào chức danh tương ứng theo quy định tại Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

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