Điều kiện áp dụng chính sách giảm tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 254

Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi có 700 m² đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm 1997, là đất vườn. Năm 2011, bố mẹ tôi chuyển 200 m² đất vườn thành đất ở. Sau đó, bố mẹ tôi tặng cho anh trai ông 500 m² (200 m² đất ở và 300 m² đất vườn).

Thửa đất còn lại của gia đình là 200 m² đất vườn. Năm 2025, tôi tiếp tục làm thủ tục xin chuyển đổi nốt 200 m² đất vườn thành đất ở.

Vậy, 200 m² đất vườn mà tôi thực hiện chuyển đổi vào năm 2025 có được xem là đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở đã được tách ra hay không? Trường hợp của tôi có thuộc đối tượng được áp dụng chính sách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội hay không?

Về vấn đề này, ngành thuế ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định chính sách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở đối với: đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất; đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất; hoặc đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở do đơn vị đo đạc tự tách thành thửa riêng trước ngày 1/7/2014. Mức thu tương ứng là 30%, 50% hoặc 100% phần chênh lệch tiền sử dụng đất theo diện tích và hạn mức quy định.

Điều 6 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định việc tính tiền sử dụng đất và xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp thuộc đối tượng áp dụng chính sách nêu trên.

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP), cơ quan thuế căn cứ Phiếu chuyển thông tin và hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến để xác định, thông báo tiền sử dụng đất.

Đối với trường hợp bạn đọc hỏi, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, chính sách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được áp dụng đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất; đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở đã được tách thửa theo các trường hợp quy định.

Theo nội dung bạn đọc trình bày, năm 1997 gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 700 m² đất vườn, không có diện tích đất ở; đến năm 2011 mới thực hiện chuyển mục đích sử dụng 200 m² đất vườn sang đất ở. Sau đó, gia đình chuyển quyền sử dụng 500 m² đất, bao gồm toàn bộ 200 m² đất ở và 300 m² đất vườn; diện tích còn lại 200 m² là đất vườn.

Trường hợp đúng như nội dung bạn đọc trình bày và hồ sơ đất đai xác định diện tích 700 m² được công nhận năm 1997 toàn bộ là đất vườn, không có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở thì diện tích 200 m² đất vườn còn lại không thuộc đối tượng áp dụng chính sách tính tiền sử dụng đất theo điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Việc chuyển mục đích sử dụng 200 m² đất vườn sang đất ở năm 2011 chưa đủ cơ sở để xác định diện tích đất vườn còn lại có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở theo quy định.

Việc xác định nguồn gốc, loại đất và quá trình tách thửa thuộc trách nhiệm của cơ quan có chức năng quản lý đất đai. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ, Phiếu chuyển thông tin do cơ quan có thẩm quyền về đất đai xác định, chuyển đến để tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định.

Vì vậy, đề nghị bạn đọc liên hệ UBND cấp xã nơi có đất để được kiểm tra, xác định nguồn gốc sử dụng đất và quá trình tách thửa. Trên cơ sở thông tin được cơ quan có thẩm quyền xác định và chuyển đến, cơ quan thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

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