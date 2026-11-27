Dù phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra từ các cơ quan quản lý, Tesla lại hiếm khi phải ra tòa trong các tranh chấp với khách hàng cá nhân. Nguyên nhân xuất phát từ điều khoản trọng tài bắt buộc được đưa vào các hợp đồng mua bán và dịch vụ của hãng.

Trên thực tế, các vụ kiện dân sự liên quan đến những tai nạn nghiêm trọng thường được giải quyết thông qua thỏa thuận ngoài tòa án. Trong những trường hợp hiếm hoi không đạt được thỏa thuận, mức bồi thường có thể lên tới hàng trăm triệu USD, điển hình là phán quyết bồi thường 243 triệu USD trong vụ tai nạn liên quan đến tính năng hỗ trợ lái Autopilot năm 2019 tại bang Florida (Mỹ).

Hình minh họa vụ kiện liên quan đến Tesla. Ảnh: Jalopnik

Theo dữ liệu do San Francisco Chronicle tổng hợp, tổng số khiếu nại của người tiêu dùng mà Tesla giải quyết thông qua hình thức này trong một thập kỷ qua cao gấp đôi tổng số vụ của 9 hãng ô tô lớn khác tại Mỹ cộng lại.

Điều khoản trọng tài không chỉ có trong hợp đồng mua xe mới mà còn được quy định tại nhiều văn bản điều khoản dịch vụ đăng tải trên trang web của Tesla, gồm: Điều khoản sử dụng trợ lý thư viện năng lượng (Energy Library Knowledge Agent), Thỏa thuận đăng ký gói tự lái hoàn toàn có giám sát (Full Self-Driving), Thỏa thuận gói kết nối cao cấp (Premium Connectivity) và Điều khoản sử dụng dịch vụ hỗ trợ (Tesla Assist). Do quy trình ký kết nhanh gọn, các nội dung ràng buộc này thường ít được người mua chú ý.

Theo quy định của hãng, nếu một tranh chấp phát sinh không được giải quyết trong vòng 60 ngày, chủ xe phải đưa vụ việc ra giải quyết bằng trọng tài thay vì tham gia khởi kiện tập thể tại tòa án.

Hai luật sư đại diện cho nhóm nguyên đơn cho biết, một vụ kiện tập thể ban đầu gồm 12 khách hàng đã phải tách thành 12 thủ tục trọng tài riêng lẻ do vướng quy định này.

Trong quá trình phân xử trọng tài, Tesla không bị buộc phải công khai chứng cứ theo quy trình tố tụng tòa án thông thường, nhất là khi doanh nghiệp xác định dữ liệu kỹ thuật thuộc phạm vi thông tin độc quyền. Nhờ vậy, các vụ việc thường khép lại mà không kèm theo xác nhận sai phạm nào từ phía nhà sản xuất.

Cách thức này cũng được một số hãng xe khác áp dụng trong hợp đồng với khách hàng, trong đó có hãng xe điện Rivian.

Trên thực tế, chủ xe Tesla vẫn có quyền từ chối điều khoản trọng tài trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng bằng cách gửi văn bản qua đường bưu điện tới địa chỉ của hãng tại Fremont, bang California. Tuy nhiên, theo San Francisco Chronicle, phần lớn người mua xe không biết đến quy định này.

Thực tế này cho thấy việc đọc kỹ các điều khoản dịch vụ trước khi ký kết hợp đồng là cần thiết, giúp người tiêu dùng nắm rõ quyền lợi và hạn chế rủi ro pháp lý khi phát sinh tranh chấp.