Điều khiển xe taxi không bằng lái, tài xế và chủ xe bị xử phạt hơn 114 triệu đồng

Cụ thể, tại Km108+500 Quốc lộ 279, thuộc xã Văn Bàn, tổ công tác phát hiện xe taxi Xanh SM, biển kiểm soát 24H-016.XX, chạy với tốc độ 57 km/h trên đoạn đường quy định tốc độ tối đa 50 km/h.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là anh P.A.L. (sinh năm 1997, trú tại xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai).

Lực lượng cảnh sát giao thông xác định tài xế có 3 hành vi vi phạm, gồm: chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; không có giấy phép lái xe; sử dụng bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng đã hết hiệu lực.

Với các vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 22,4 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ theo quy định.

Phương tiện bị tạm giữ theo quy định.

Tiếp tục xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty Cổ phần D.CN&T.M về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đưa phương tiện sử dụng giấy tờ đăng ký xe đã hết hiệu lực vào hoạt động. Tổng mức phạt đối với chủ phương tiện là 92 triệu đồng, đồng thời lực lượng chức năng tạm giữ phù hiệu vận tải.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra điều kiện của người lái, tình trạng pháp lý của phương tiện và hiệu lực giấy tờ trước khi đưa xe vào hoạt động.