Ngày 17-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Lê Thanh Tứ (sinh năm 1971, trú xã Phước Hậu) do không có tình tiết mới.

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 1-2-2025, sau khi cày ruộng xong, tuy không có giấy phép lái xe máy nông nghiệp nhưng Tứ đã điều khiển xe máy cày đi trên đường bê tông dọc bờ mương để về nhà. Xe máy cày này không có chứng nhận an toàn kỹ thuật, không có chứng nhận đăng ký xe theo quy định, đã hỏng 1 đèn chiếu sáng phía trước và 1 đèn chiếu sáng phía sau. Đến đoạn đường thôn thuộc xã Phước Hậu, thấy phía trước có xe máy do ông P.N.H (trú cùng xã) điều khiển chạy tới, Tứ bèn cho xe máy cày đi sát vào bên phải, nhưng phần bên trái giàn xới kim loại gắn phía sau vẫn lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm vào xe máy.

Quang cảnh phiên tòa.

Sau khi xảy ra tai nạn, Tứ dừng xe máy cày, xuống quan sát. Thấy xe máy và ông H. nằm bất động dưới ruộng, Tứ điều khiển xe máy cày về nhà, không cứu ông H., không trình báo cơ quan chức năng. Đến khi người dân phát hiện thì ông H. đã tử vong.

Điều tra cho thấy, hiện trường tai nạn là đoạn đường bê tông rộng 3,5m, không bị che khuất tầm nhìn, không có biển báo giao thông, không có đèn đường chiếu sáng, không có dân cư sinh sống. Giá trị thiệt hại của chiếc xe máy là gần 19 triệu đồng. Đoạn đường bê tông trên là tuyến đường giao thông kết hợp quản lý kênh chính nam, là đường giao thông nông thôn cấp B.

Được biết, bị cáo từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.