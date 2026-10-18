Điều khiển xe khách quá thời gian quy định, chủ xe và tài xế bị phạt 14 triệu đồng

Ngày 18/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử lý lái xe khách mang biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh có hành vi điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải quá thời gian quy định.

Tài xế xe khách làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: CSGT).

Trước đó, vào lúc 14h40 cùng ngày, tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về phương tiện có dấu hiệu vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 2 đã triển khai lực lượng dừng xe để kiểm tra, xác minh.

Qua làm việc, lái xe thừa nhận vào lúc 13h32 ngày 18/10, trên tuyến quốc lộ 1, qua địa bàn xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa, người này đã điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 168 của Chính phủ, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định, với mức phạt 4 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện, cơ quan chức năng lập biên bản về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện quá thời gian quy định, với mức phạt 10 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng CSGT yêu cầu lái xe cam kết không tái phạm, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, lái xe kinh doanh vận tải cần tuân thủ thời gian điều khiển phương tiện theo quy định, bảo đảm sức khỏe và sự tỉnh táo khi tham gia giao thông.

Chủ phương tiện cũng cần thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, bố trí thời gian làm việc hợp lý cho lái xe, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông.