Điều khiến Thành Long khác Lý Tiểu Long trên màn ảnh

Trước khi trở thành một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất thế giới, Thành Long từng đứng trước cái bóng rất lớn của Lý Tiểu Long. Tuy nhiên, thay vì cố gắng tái hiện hình tượng võ sĩ đầy uy lực, ông chủ động tìm kiếm một phong cách riêng. Thành Long từng chia sẻ về sự khác biệt giữa hai người, từ cách sử dụng những cú đá cho đến biểu cảm trên gương mặt trong các cảnh giao đấu.

Trên màn ảnh, nhân vật của Lý Tiểu Long thường mang dáng vẻ nghiêm nghị và gần như không bị khuất phục. Những đòn đánh có tốc độ cao, dứt khoát cùng thần thái mạnh mẽ giúp ông tạo nên hình ảnh một võ sĩ có khả năng áp đảo đối thủ. Các trận đấu vì thế thường tập trung vào kỹ thuật, sức mạnh và sự chính xác của từng động tác.

Thành Long xây dựng hình tượng ngôi sao hành động theo hướng gần gũi, hài hước và giàu tính trình diễn.

Thành Long lại đi theo hướng ngược lại. Nhân vật của ông nhiều khi chỉ là một người bình thường bị cuốn vào cuộc đối đầu ngoài ý muốn. Họ có thể sợ hãi, đau đớn, mắc sai lầm hoặc liên tục rơi vào thế bất lợi. Chính những yếu tố này khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn, đồng thời mở ra không gian để Thành Long kết hợp võ thuật với hài hình thể.

Sự khác biệt còn nằm ở cách Thành Long sử dụng cơ thể và bối cảnh. Một cuộc giao đấu trong phim của ông hiếm khi chỉ xoay quanh những đòn quyền cước. Cầu thang, bàn ghế, cửa kính, phương tiện giao thông hay những vật dụng quen thuộc đều có thể trở thành một phần của màn hành động. Nhân vật vừa né tránh đối thủ, vừa tận dụng mọi thứ xung quanh để tìm cách thoát thân.

Không chỉ khác biệt ở hình tượng nhân vật, Thành Long còn thay đổi cách một cảnh hành động được kể trên màn ảnh. Các pha nguy hiểm của ông thường được xây dựng thành một chuỗi tình huống có mở đầu, cao trào và kết thúc, trong đó mỗi chuyển động đều có thể dẫn đến một bất ngờ mới. Nhân vật không đơn thuần tìm cách hạ gục đối thủ mà phải liên tục ứng biến trước hoàn cảnh. Vì thế, cảnh hành động của Thành Long vừa có tính trình diễn, vừa mang nhịp điệu của một màn hài hình thể, nơi khán giả theo dõi không chỉ để xem ai chiến thắng mà còn chờ đợi nhân vật sẽ xoay xở thế nào trong tình huống tiếp theo.

Lý Tiểu Long tạo dấu ấn với hình tượng võ sĩ mạnh mẽ, quyết đoán trên màn ảnh.

Đáng chú ý, Thành Long còn biến chính sự đau đớn và vụng về thành một phần của màn trình diễn. Một cú ngã, va chạm hoặc thất bại không nhất thiết khiến nhân vật trở nên yếu thế mà đôi khi tạo ra tiếng cười. Khán giả có thể chứng kiến nhân vật bị đánh, đứng dậy rồi tiếp tục chiến đấu trong trạng thái ngày càng chật vật. Cách xử lý này tạo nên chất riêng khó nhầm lẫn với kiểu hình tượng võ sĩ nghiêm nghị của Lý Tiểu Long.

Nếu Lý Tiểu Long khiến người xem cảm nhận sức mạnh của một võ sĩ gần như vượt trội đối thủ, Thành Long lại tạo cảm giác nhân vật cũng có thể thất bại. Sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở kỹ thuật võ thuật mà còn nằm trong cách hai ngôi sao tiếp cận nhân vật, nhịp điệu hành động và mối quan hệ với khán giả.

Thành Long không chọn cách bước vào màn ảnh với hình ảnh của một người bất khả chiến bại. Ông biến những hạn chế của nhân vật thành chất liệu cho hành động, hài hước và cảm xúc. Chính lựa chọn đó giúp Thành Long tạo được lối đi riêng sau cái bóng của thế hệ đi trước, đồng thời hình thành một kiểu ngôi sao hành động đặc trưng trong lịch sử điện ảnh.