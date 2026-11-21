​Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Trương Định – Đường vành đai 2,5 (Tân Mai), trên trục Đường Vành đai 2,5 - nút giao Trương Định (hướng hầm chui Kim Đồng đi Tân Mai và ngược lại), cơ quan chức năng tổ chức cấm tất cả các loại phương tiện quay đầu và rẽ trái, buộc các phương tiện phải đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách lân cận và rẽ phải vào đường Trương Định.

Hầm chui Kim Đồng

Tại nút giao đường Vành đai 2,5 - Trương Định đi Tân Mai, phương tiện ô tô bị cấm rẽ trái qua nút giao để đi Giải Phóng (hoặc hầm chui Kim Đồng) vào khung giờ sáng từ 6h00 - 9h00 và buổi chiều từ 16h00 – 19h30 hằng ngày.

Thay vào đó, các phương tiện ô tô phải rẽ phải vào phố Tân Mai, quay đầu tại điểm mở lân cận và đi thẳng vào đường 2,5 hoặc qua Hầm chui Kim Đồng.

Các hướng khác tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 21.11.2026 đến khi có thông báo thay thế.

​Để triển khai phương án, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn... theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Cùng với đó, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội triển khai thực hiện điều chỉnh luồng tuyến xe buýt phù hợp phương án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Trương Định nhằm hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực trung tâm nút giao nhằm giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trong khu vực.

​Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; tổ chức điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trung tâm nút giao và các nút giao lân cận...