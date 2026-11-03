Điều khiến Mỹ, Israel cân nhắc về dự định tái tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: IRNA/TTXVN

Mối lo ngại thực sự là chưa ai biết chắc liệu máy bay quân sự Israel, thậm chí cả chiến đấu cơ Mỹ, có đủ khả năng phá hủy cơ sở này bằng những quả bom xuyên phá boongke siêu lớn, nặng tới 13,6 tấn hay không.

Trước đó, Mỹ đã sử dụng 12 quả bom xuyên phá vũ khí khổng lồ (MOP) nặng 13,6 tấn để phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Fordow nằm đủ sâu dưới một ngọn núi nên nhiều quan chức quân sự cấp cao của Israel tin rằng nó không thể bị hư hại lâu dài bởi các loại vũ khí nhỏ hơn của Israel.

Cơ sở hạt nhân ở Núi Pickaxe nằm sâu hơn nhiều dưới lòng đất, đến nỗi nhiều chuyên gia quốc phòng nghi ngờ rằng ngay cả bom MOP của Mỹ cũng có thể phá hủy nó. Nếu kịch bản này xảy ra, phương án tối ưu là làm sập các khu vực trong cơ sở trước khi vật liệu hạt nhân, thiết bị máy móc hoặc công nghệ quan trọng được chuyển tới đó.

Theo truyền thông Israel, các quan chức nước này đã thúc ép Tổng thống Trump giải quyết vấn đề này. Đáng chú ý, bất cứ khi nào nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra lời đe dọa liên quan đến Núi Pickaxe, Iran đều đáp trả bằng ngôn từ gay gắt. Điều này cho thấy Iran cũng coi Núi Pickaxe là một trong những tài sản chiến lược hàng đầu của mình.

Tình báo Mỹ nhận định Núi Pickaxe được đào sâu vào lòng núi, nằm dưới lớp đá granite đặc dày hàng trăm mét nhằm chống chịu các loại bom xuyên boongke có sức công phá lớn.

Theo trang Al-Monitor (Mỹ), các cơ quan tình báo nghi ngờ Tehran đang tìm cách xây dựng một cơ sở làm giàu urani bí mật, chưa từng được công bố, đóng vai trò như "phương án dự phòng chiến lược" cho chương trình hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, kể từ khi việc xây dựng Núi Pickaxe bắt đầu vào năm 2020, Tehran khẳng định rằng địa điểm này chỉ phục vụ việc lắp ráp và sản xuất các máy ly tâm tiên tiến.

Núi Pickaxe nằm gần cơ sở Natanz của Iran, nơi đã hứng chịu thiệt hại nặng nề và được xem là một trong những địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của nước này.