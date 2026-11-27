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Đề xuất áp thuế của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) với 14 nền kinh tế - phần lớn ở châu Á, cùng với Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ - được đưa ra khi Washington đẩy mạnh nỗ lực đối phó với tình trạng mà nước này mô tả là dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp và các hoạt động thương mại không công bằng.

Ông Peter Draper, Giám đốc điều hành Viện Thương mại Quốc tế thuộc Đại học Adelaide, cho rằng đợt thuế mới nhất được thiết kế nhằm thúc đẩy các quốc gia nhanh chóng ký kết thỏa thuận với Washington.

Phát biểu trên chương trình Asia First của CNA ngày 26/11, ông lưu ý rằng mức thuế mới nhìn chung sẽ được giới hạn ở mức thuế đã thỏa thuận trước đó với những đối tác đã có hiệp định thương mại với Mỹ.

“Lấy EU làm ví dụ, mức thuế đối ứng tối đa của khối này là 15%. Mức thuế mới cũng được giới hạn ở 15%. Vì vậy, EU vẫn sẽ phải chịu mức thuế 15%. Đối với những đối tác đã có thỏa thuận thuế đối ứng, về cơ bản mọi việc vẫn diễn ra như bình thường”, ông nói.

“Còn đối với những nước chưa có thỏa thuận như Ấn Độ, Trung Quốc và Singapore..., sự bất ổn sẽ tiếp tục kéo dài. Điều này tạo động lực để các quốc gia đó ký kết thỏa thuận thuế đối ứng với Mỹ, đúng như mục tiêu của USTR”, ông Draper nhận định.

Bà Deborah Elms, Trưởng bộ phận chính sách thương mại tại Quỹ Hinrich, đồng tình rằng chính sách thuế mới có thể thúc đẩy các quốc gia tiến tới đàm phán. Tuy nhiên, bà cho rằng một số chính phủ có thể chấp nhận mức thuế cao hơn thay vì phải nhượng bộ Washington.

“Chúng ta sẽ xem liệu sức ép này có khiến những quốc gia chưa có các thỏa thuận thương mại đối ứng nói trên phải tìm cách đạt được thỏa thuận hay không, hay họ sẽ quyết định chấp nhận mức thuế cao hơn vì không muốn phải đáp ứng những điều kiện khắt khe có thể đi kèm với quá trình đàm phán”, bà nói.

Sức ép lên châu Á

Washington lo ngại hàng hóa Trung Quốc được trung chuyển qua các nền kinh tế khác để tiếp cận thị trường Mỹ, đồng thời gây sức ép buộc các đối tác thương mại ngăn chặn những hoạt động như vậy.

“Bắc Kinh sẽ theo dõi hết sức chặt chẽ cách Mỹ tìm cách yêu cầu 13 đối tác thương mại còn lại… siết chặt hoạt động đầu tư của Trung Quốc cũng như hàng hóa xuất khẩu từ các nước thứ ba vào Mỹ”, bà Elms nhận định.

Bản thân Trung Quốc cũng đứng trước nguy cơ phải chịu mức thuế lên tới 40% nếu thỏa thuận đình chiến thương mại với Washington hết hiệu lực vào tháng 1 mà không được gia hạn.

Ông Draper cho rằng thời điểm công bố các mức thuế mới có ý nghĩa quan trọng, bởi động thái này diễn ra trong lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang đàm phán về những vấn đề như khoáng sản thiết yếu và quyền tiếp cận thị trường.

“Trung Quốc đã tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu sang Mỹ. Vì vậy, thỏa thuận đang được hình thành”, ông nói.

“Động thái này tạo thêm sức ép lên Trung Quốc. Nếu nước này không đạt được thỏa thuận thỏa đáng với Mỹ và thỏa thuận đình chiến thương mại hết hiệu lực, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều”, ông Draper đánh giá.

Bất chấp sức ép ngày càng gia tăng lên Trung Quốc và các nền kinh tế châu Á khác, ông Draper cho rằng chiến lược “China Plus One” (Trung Quốc cộng một - các doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động sản xuất sang những quốc gia khác ngoài Trung Quốc) vẫn sẽ tiếp tục.

“Chiến lược China Plus One vẫn còn nguyên giá trị, phần lớn là do Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế cao hơn đáng kể, đồng thời vẫn tồn tại sự bất định về mức thuế cuối cùng mà các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ phải chịu. Vì vậy, nếu là một nhà xuất khẩu Trung Quốc, chắc chắn tôi sẽ tìm cách phân tán rủi ro”, ông nói.

Đối với các nhà xuất khẩu châu Á, tác động của chính sách thuế mới không chỉ phụ thuộc vào mức thuế áp dụng với chính quốc gia của họ, mà còn phụ thuộc vào mức thuế với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

“Vấn đề cốt yếu đối với nhiều mức thuế này không nhất thiết là mức thuế tôi phải chịu là bao nhiêu, mà là mức thuế đó so với các đối thủ cạnh tranh của tôi như thế nào”, bà Elms nói.

Bà lấy Philippines làm ví dụ. Quốc gia này không nằm trong danh sách 14 nền kinh tế chịu tác động từ các biện pháp mới nhất, qua đó cho thấy sự khác biệt trong chính sách thuế quan có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng cạnh tranh của các nhà xuất khẩu.

Ông Draper nhận định: “Tôi sẽ có động lực rất lớn để đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Nếu không, tôi sẽ phải chịu mức thuế cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh”.

Thế nào là dư thừa năng lực sản xuất?

Chính quyền Tổng thống Trump biện minh cho đề xuất áp thuế bằng việc cho rằng đây là biện pháp ứng phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng ranh giới giữa các hoạt động thương mại không công bằng và năng lực cạnh tranh xuất khẩu chính đáng không phải lúc nào cũng rõ ràng.

“Đối với Mỹ, dư thừa năng lực sản xuất là tình trạng năng lực sản xuất vượt quá mức mà các điều kiện thị trường đòi hỏi”, bà Elms giải thích.

“Vấn đề nằm ở chỗ… khái niệm này đòi hỏi phải có một tiêu chuẩn tham chiếu. Phần lớn những gì Mỹ cho là dư thừa năng lực sản xuất lại chính là những hoạt động mà phần còn lại của thế giới gọi là ‘thương mại’. Châu Á đã đạt được thành công như ngày nay trong nhiều năm qua chính nhờ chuyên môn hóa vào một lĩnh vực nhất định rồi trao đổi thương mại với phần còn lại của thế giới”, bà nói thêm.

Ông Draper cho biết tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu xuất hiện khi chính phủ can thiệp thông qua các biện pháp như trợ cấp công nghiệp kéo dài, nhằm tạo lợi thế nhân tạo cho doanh nghiệp trong nước trên thị trường xuất khẩu.

Ông lấy mô hình công nghiệp của Trung Quốc làm ví dụ, trong đó sự cạnh tranh gay gắt trong nước và giá cả liên tục giảm đã thúc đẩy các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường ở nước ngoài.

“Đây chắc chắn là bản chất của mô hình Trung Quốc - họ gọi vấn đề này là ‘involution’ (cạnh tranh nội bộ khốc liệt dẫn đến hiệu quả suy giảm). Trung Quốc về cơ bản đang tự bào mòn chính mình thông qua tình trạng giá cả liên tục bị kéo xuống do dư thừa năng lực sản xuất. Vì vậy, họ buộc phải xuất khẩu - đó là lối thoát duy nhất cho lượng sản phẩm dư thừa”, ông nói.

Theo nhiều nhà phân tích, mặc dù mức thuế mà ông Trump đề xuất nhằm gây sức ép lên các chính phủ nước ngoài và khuyến khích các nhà sản xuất chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ, nhưng cuối cùng chính các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ có thể phải gánh chịu chi phí gia tăng.

“Không phải các nhà xuất khẩu là những người phải trả khoản chi phí này. Chính người Mỹ mới là những người phải trả. Vì vậy, chắc chắn điều này sẽ đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao hơn”, bà Elms nhận định.